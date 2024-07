Apache Tomcat-Überwachung

Instana überwacht gleichzeitig die Leistung des Tomcat-Servers, der Tomcat-Anwendungen und der Tomcat-Umgebung insgesamt. Dadurch kann Instana den Zustand jeder Tomcat-Instanz automatisch und intelligent ermitteln. Die Zustandsüberwachung von Tomcat mit Instana wird durch eine Reihe vorab ausgewählter KPIs bestimmt (Beispiel unten).

Sobald ein Tomcat-KPI vom erwarteten Verhalten abweicht, nimmt Instana eine Bewertung der Abweichung vor und weist einen Zustandsstatus zu (der in der Benutzeroberfläche durch Farbänderungen dargestellt wird). Die daraus resultierenden Tomcat-Probleme werden in der Zeitachse für Anwendungsvorfälle am unteren Rand des Instana-Bildschirms angezeigt. DevOps-Fachleute erhalten einen Überblick darüber, wie die Leistung und der Zustand von Tomcat mit der übrigen Anwendungsinfrastruktur im Kontext der gesamten Umgebung zusammenhängen.