Der Apache Kafka-Sensor von Instana erfasst sämtliche kritischen Metriken, um den Allgemeinzustand jeder Kafka-Instanz sowie die Leistung aller Daten-Pipelines im Cluster zu bestimmen. Dank der Verfolgung von Kafka-Konfigurationsdaten kann Instana Änderungen an den Kafka-Instanzen überwachen und diese Änderungen mit Gesamtleistungsproblemen korrelieren.

Die Leistungs- und Konfigurationsinformationen von Kafka werden in einem einzigen Dashboard zusammengefasst, das alle Informationen über Einrichtung, Infrastruktur, Service-Level und Geschäftsvorgänge kombiniert. Über dieses Dashboard können IT und DevOps alle relevanten Kafka-Daten an einem einzigen Ort überblicken und so Probleme einfach beheben und die Leistung optimieren.

Das Performance Monitoring von Kafka konzentriert sich auf Metriken, die für die Interaktionen mit den Datenpipelines und abhängigen Anwendungen im und um den Kafka-Cluster relevant sind. Instana identifiziert und erfasst automatisch alle relevanten Metriken. Weiter unten werden einige Beispiel-Screenshots eines Kafka-Dashboards von Instana gezeigt: