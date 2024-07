In einer gesunden ActiveMQ-Umgebung fließen alle Nachrichten, die über ActiveMQ gesendet werden (ob von Endpunkten oder Anwendungen) erfolgreich durch die ActiveMQ-Umgebung zwischen verschiedenen Entitäten in der Infrastruktur. Instana verfolgt und protokolliert diesen Zustand im Dynamic Graph mit speziell auf die überwachte Technologie zugeschnittenen wesentlichen Leistungsindikatoren. Im Anschluss speichert der Dynamic Graph die Statusänderungen, die auf den Zustand bzw. langsame oder fehlerhafte Leistung hinweisen, und zeigt sie zur Überprüfung auf der Zeitachse unten in der Benutzeroberfläche von Instana an. So können Entwickler diese Änderungen in Echtzeit verfolgen und erhalten Kontext für Probleme, Vorfälle und Ereignisse.

Zu den KPIs, die von der ActiveMQ-Überwachung von Instana erfasst werden, gehören:

Hauptspeicherzustand

Speicherzustand

Durchsatz

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur ActiveMQ-Überwachung von Instana .