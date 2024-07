IBM InfoSphere® Identity Insight ist eine fortschrittliche Plattform für die Identitäts- und Social-Media-Analyse, mit der Sie Schwachstellen in Ihrem Unternehmen finden. Es kombiniert Erkennungsalgorithmen und Analysen mit Ereignisverarbeitungsfunktionen, um Ihnen einen Einblick in Bedrohungen und betrügerische Aktivitäten zu geben. Durch die Untersuchung von Daten in Ihrem gesamten Unternehmen kann die Lösung Beziehungen und Vorkommnisse aufdecken, die eine bestimmte Person oder Gruppe betreffen. Wenn eine fragwürdige Situation oder ein fragwürdiges Muster erkannt wird, generiert das System proaktiv Warnungen.