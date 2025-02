In Umgebungen mit gemeinsam genutzten Warteschlangen verbleiben Nachrichten, die verarbeitet werden, in der inaktiven Warteschlange und sammeln sich an, bis Sie sie entfernen. Diese Ansammlung verschlechtert die Leistung und verschwendet Speicherplatz. In Umgebungen mit nicht gemeinsam genutzten Warteschlangen können Nachrichten so viel Pufferressource verwenden, dass ein Pufferengpass entsteht. Ein Pufferengpass kann dazu führen, dass IMS unerwartet beendet wird. Sowohl in Umgebungen mit gemeinsam genutzten als auch mit nicht gemeinsam genutzten Warteschlangen können Sie mit der IMS Queue Control Facility die Warteschlangen überprüfen und nur die nicht mehr benötigten Nachrichten entfernen.