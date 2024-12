IMS Problem Investigator for z/OS ist ein leistungsfähiges Log Analysis-Tool zur Optimierung der Problemerkennung und -lösung in IBM IMS-Umgebungen auf z/OS. Es liefert eine detaillierte Ansicht des Ereignisverlaufs in IMS, sodass Benutzer Transaktionen durchgängig analysieren und Probleme präzise identifizieren können.