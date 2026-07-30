IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS-Datenbank- und Programmdefinitionen validieren, vergleichen, zuordnen, wiederherstellen, auswerten und neu generieren
Gewährleistung der Integrität und Konsistenz der IMS-Datenbank
IMS Library Integrity Utilities for z/OS validiert, vergleicht, ordnet zu, stellt wieder her, erstellt Berichte und regeneriert IMS-Bibliotheken, wodurch die Integrität von ACB, DBD, PSB und MFS gewährleistet wird. Die Lösung ordnet Kontrollblöcke zu, vergleicht diese, erstellt Quellen neu und bietet eine grafische Benutzeroberfläche zur Visualisierung der Beziehungen.
Gewährleistung der Konsistenz von Datenbanken und Anwendungen
Wenn eine IMS-Datenbank mit einem Satz von Datenbankdefinitionen geladen und später mit einem anderen Satz von Datenbankdefinitionen aufgerufen wird, können Probleme auftreten, die zu Beeinträchtigungen der Datenintegrität führen können. IMS Library Integrity Utilities for z/OS kann diese Probleme erkennen, bevor sie zu schwerwiegenden Datenintegritätsproblemen in IMS-Produktionsdatenbanken führen. Die Tool kann Probleme sowohl bei IMS-Batch- als auch bei Online-Anwendungen verhindern, indem es die IMS-Steuerblöcke während der Datenbankautorisierung überprüft.
IMS Library Integrity Utilities stellt sicher, dass die IMS-DBD- (Datenbank-) und PSB- (Anwendungs-)Ressourcen in den wichtigsten Bibliotheken konsistent sind.
Das Tool hilft sicherzustellen, dass Datenbankbeziehungen und Definitionen vorhanden sind, wenn die DBD und die PSB angelegt werden. Es verfügt über spezielle Funktionen, die sicherstellen, dass die IMS-ACB-Bibliothek konsistent und frei von Problemen ist. Es wird überprüft, ob alle ACB-Mitglieder mit derselben IMS- Version und demselben Release-Stand angelegt wurden. Außerdem kann daraus ein IMS-ACB aus den IMS- DBD- und PSB-Steuerblöcken erstellt werden.
IMS Library Integrity Utilities überprüft die Konsistenz von IMS-Datenbank- und Anwendungsressourcen über mehrere Bibliotheken hinweg. Das Tool kann bis zu zehn Bibliotheken gleichzeitig überprüfen, um die Konsistenz zwischen IMS-DBD-, PSB- und ACB-Definitionen sowie zwischen IMS-DBRC-DB- und DSG-Datensätzen in den RECON-Datensätzen sicherzustellen. Das Tool kann zudem IMS-DBD- und PSB-Steuerblöcke vergleichen, die gleiche oder unterschiedliche Namen tragen und sich in denselben oder unterschiedlichen Bibliotheken befinden.
Die IMS Library Integrity Utilities können IMS-Steuerblöcke vom Typ DBD, PSB, MFS und ACB wieder in ihre ursprünglichen Quellcode-Steueranweisungen umwandeln. Diese Funktion ist nützlich, wenn die ursprünglichen Quellbibliotheken nicht mehr auffindbar sind und die Definitionen geändert werden müssen. Das Tool kann Definitionen von Terminalbildschirmen des IMS Message Format Service (MFS) vergleichen, die sich in derselben oder in verschiedenen IMS-MFS-Bibliotheken befinden.
Die IMS Library Integrity Utilities können zahlreiche Berichte erstellen, die IMS-Datenbankadministratoren bei der Verwaltung der IMS-Bibliotheken DBD, PSB, ACB und MFS, des IMS-DBRC-RECON-Datensatzes sowie des IMS-Katalogs unterstützen. Zu den Berichten gehören detaillierte Mappings der IMS-DBD-, PSB- und ACB-Definitionen sowie Matrixberichte, die Vergleiche zwischen mehreren Datenbank- und Anwendungsbibliotheken darstellen. Darüber hinaus gibt es Berichte, die den Inhalt der Datensätze der IMS-DBD-, PSB- und ACB-Bibliotheken zusammenfassen.
Wenn die Erweiterung IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer zusammen mit der IMS Administration Foundation für z/OS installiert wird, erhält der Benutzer eine grafische Übersicht über die IMS-Datenbank- und Anwendungsstrukturen. Die IMS-DBD- und PSB-Quelle ist ebenso zu sehen wie die Beziehungen zwischen den IMS-DBDs und den logischen DBDs sowie zwischen den DBDs und den PSBs.
Wesentliche Funktionen zur Gewährleistung der IMS-Integrität
IMS Library Integrity Utilities for z/OS ist Teil der IMS Tools-Lösungspakete und unterstützt Administratoren dabei, den Betrieb effizient zu verwalten und gleichzeitig die Konsistenz der Bibliotheken sicherzustellen. Die Lösung gewährleistet Genauigkeit und Wiederherstellbarkeit, indem sie Definitionen validiert, Inkonsistenzen verhindert, Abweichungen identifiziert und Steuerungsinformationen neu generiert – wodurch Risiken reduziert und ein zuverlässiger Betrieb in großem Maßstab gewährleistet wird.
Erkennen Sie Unstimmigkeiten wie beispielsweise die fehlerhafte Verwendung von DBDs, noch bevor die Ausführung beginnt. Dies hilft Teams dabei, strukturelle Inkonsistenzen zu vermeiden, die Datenbeschädigungen verursachen können, und trägt zu einem zuverlässigeren Betrieb der IMS-Datenbank bei.
Vergewissern Sie sich, dass die erforderlichen IMS-Subsystemdefinitionen eingerichtet und zugänglich sind, bevor die Workloads ausgeführt werden. Dies hilft den Teams, Laufzeitprobleme zu vermeiden, die durch fehlende oder unvollständige Konfigurationselemente verursacht werden.
Erkennen Sie Abweichungen, indem Sie die Einträge in den relevanten Bibliotheken miteinander vergleichen. Dies hilft Teams dabei, die Umgebungen aufeinander abzustimmen, Konfigurationsabweichungen zu reduzieren und einheitliche Vorgehensweisen bei der Datenbankverwaltung zu gewährleisten.
Stellen Sie wichtige Anweisungen zur Quellcodeverwaltung wieder her und erstellen Sie verlorene oder beschädigte Bibliothekselemente neu. Dies hilft Teams, die Wiederherstellungsmaßnahmen zu beschleunigen und die Informationen zu sichern, die zur Aufrechterhaltung der Datenbankintegrität erforderlich sind.
Ressourcen von Experten entdecken
Bleiben Sie über die neuesten Informationen zu den IMS Library Integrity Utilities for z/OS auf dem Laufenden. Rufen Sie das Datenblatt und die Dokumentation auf, um sich über neue Funktionen zu informieren, und lesen Sie die Konfigurationsdokumentation, um tiefere Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie bei der Bereitstellung, Konfiguration und dem laufenden Betrieb der IMS Library Integrity Utilities for z/OS unterstützen.