IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS Library Integrity Utilities stellt sicher, dass die IMS-DBD- (Datenbank-) und PSB- (Anwendungs-)Ressourcen in den wichtigsten Bibliotheken konsistent sind.

Das Tool hilft sicherzustellen, dass Datenbankbeziehungen und Definitionen vorhanden sind, wenn die DBD und die PSB angelegt werden. Es verfügt über spezielle Funktionen, die sicherstellen, dass die IMS-ACB-Bibliothek konsistent und frei von Problemen ist. Es wird überprüft, ob alle ACB-Mitglieder mit derselben IMS- Version und demselben Release-Stand angelegt wurden. Außerdem kann daraus ein IMS-ACB aus den IMS- DBD- und PSB-Steuerblöcken erstellt werden.