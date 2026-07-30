IBM IMS Library Integrity Utilities for z/OS

IMS-Datenbank- und Programmdefinitionen validieren, vergleichen, zuordnen, wiederherstellen, auswerten und neu generieren

Eine stilisierte Grafik, die eine Person zeigt, die mit mehreren Dateien arbeitet, die Bibliotheken darstellen

Überblick

Gewährleistung der Integrität und Konsistenz der IMS-Datenbank

IMS Library Integrity Utilities for z/OS validiert, vergleicht, ordnet zu, stellt wieder her, erstellt Berichte und regeneriert IMS-Bibliotheken, wodurch die Integrität von ACB, DBD, PSB und MFS gewährleistet wird. Die Lösung ordnet Kontrollblöcke zu, vergleicht diese, erstellt Quellen neu und bietet eine grafische Benutzeroberfläche zur Visualisierung der Beziehungen.

Funktionen

Gewährleistung der Konsistenz von Datenbanken und Anwendungen

Wenn eine IMS-Datenbank mit einem Satz von Datenbankdefinitionen geladen und später mit einem anderen Satz von Datenbankdefinitionen aufgerufen wird, können Probleme auftreten, die zu Beeinträchtigungen der Datenintegrität führen können. IMS Library Integrity Utilities for z/OS kann diese Probleme erkennen, bevor sie zu schwerwiegenden Datenintegritätsproblemen in IMS-Produktionsdatenbanken führen. Die Tool kann Probleme sowohl bei IMS-Batch- als auch bei Online-Anwendungen verhindern, indem es die IMS-Steuerblöcke während der Datenbankautorisierung überprüft.

Nahaufnahme eines Ingenieurs, der an einem Computer in einem Rechenzentrum arbeitet

IMS Library Integrity Utilities stellt sicher, dass die IMS-DBD- (Datenbank-) und PSB- (Anwendungs-)Ressourcen in den wichtigsten Bibliotheken konsistent sind.

Das Tool hilft sicherzustellen, dass Datenbankbeziehungen und Definitionen vorhanden sind, wenn die DBD und die PSB angelegt werden. Es verfügt über spezielle Funktionen, die sicherstellen, dass die IMS-ACB-Bibliothek konsistent und frei von Problemen ist. Es wird überprüft, ob alle ACB-Mitglieder mit derselben IMS- Version und demselben Release-Stand angelegt wurden. Außerdem kann daraus ein IMS-ACB aus den IMS- DBD- und PSB-Steuerblöcken erstellt werden.

 

Ein IT-Spezialist geht an einer Reihe von z17-Systemen vorbei

IMS Library Integrity Utilities überprüft die Konsistenz von IMS-Datenbank- und Anwendungsressourcen über mehrere Bibliotheken hinweg. Das Tool kann bis zu zehn Bibliotheken gleichzeitig überprüfen, um die Konsistenz zwischen IMS-DBD-, PSB- und ACB-Definitionen sowie zwischen IMS-DBRC-DB- und DSG-Datensätzen in den RECON-Datensätzen sicherzustellen. Das Tool kann zudem IMS-DBD- und PSB-Steuerblöcke vergleichen, die gleiche oder unterschiedliche Namen tragen und sich in denselben oder unterschiedlichen Bibliotheken befinden.

Techniker mit Laptop

Die IMS Library Integrity Utilities können IMS-Steuerblöcke vom Typ DBD, PSB, MFS und ACB wieder in ihre ursprünglichen Quellcode-Steueranweisungen umwandeln. Diese Funktion ist nützlich, wenn die ursprünglichen Quellbibliotheken nicht mehr auffindbar sind und die Definitionen geändert werden müssen. Das Tool kann Definitionen von Terminalbildschirmen des IMS Message Format Service (MFS) vergleichen, die sich in derselben oder in verschiedenen IMS-MFS-Bibliotheken befinden.

Ein asiatischer Prompt-Ingenieur sitzt vor einem Computerbildschirm in seinem Büro und entwickelt eine Codieranwendung mit Softwaredaten

Die IMS Library Integrity Utilities können zahlreiche Berichte erstellen, die IMS-Datenbankadministratoren bei der Verwaltung der IMS-Bibliotheken DBD, PSB, ACB und MFS, des IMS-DBRC-RECON-Datensatzes sowie des IMS-Katalogs unterstützen. Zu den Berichten gehören detaillierte Mappings der IMS-DBD-, PSB- und ACB-Definitionen sowie Matrixberichte, die Vergleiche zwischen mehreren Datenbank- und Anwendungsbibliotheken darstellen. Darüber hinaus gibt es Berichte, die den Inhalt der Datensätze der IMS-DBD-, PSB- und ACB-Bibliotheken zusammenfassen.

Geschäftsmann arbeitet am Laptop im Büro

Wenn die Erweiterung IMS Library Integrity Utilities DBD/PSB Viewer zusammen mit der IMS Administration Foundation für z/OS installiert wird, erhält der Benutzer eine grafische Übersicht über die IMS-Datenbank- und Anwendungsstrukturen. Die IMS-DBD- und PSB-Quelle ist ebenso zu sehen wie die Beziehungen zwischen den IMS-DBDs und den logischen DBDs sowie zwischen den DBDs und den PSBs.

Systemingenieur prüft Code auf mehreren Monitoren

Anwendungsfälle

Wesentliche Funktionen zur Gewährleistung der IMS-Integrität

IMS Library Integrity Utilities for z/OS ist Teil der IMS Tools-Lösungspakete und unterstützt Administratoren dabei, den Betrieb effizient zu verwalten und gleichzeitig die Konsistenz der Bibliotheken sicherzustellen. Die Lösung gewährleistet Genauigkeit und Wiederherstellbarkeit, indem sie Definitionen validiert, Inkonsistenzen verhindert, Abweichungen identifiziert und Steuerungsinformationen neu generiert – wodurch Risiken reduziert und ein zuverlässiger Betrieb in großem Maßstab gewährleistet wird.
Datenbankbeschädigungen proaktiv verhindern

Erkennen Sie Unstimmigkeiten wie beispielsweise die fehlerhafte Verwendung von DBDs, noch bevor die Ausführung beginnt. Dies hilft Teams dabei, strukturelle Inkonsistenzen zu vermeiden, die Datenbeschädigungen verursachen können, und trägt zu einem zuverlässigeren Betrieb der IMS-Datenbank bei.
Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Definitionen vorhanden sind

Vergewissern Sie sich, dass die erforderlichen IMS-Subsystemdefinitionen eingerichtet und zugänglich sind, bevor die Workloads ausgeführt werden. Dies hilft den Teams, Laufzeitprobleme zu vermeiden, die durch fehlende oder unvollständige Konfigurationselemente verursacht werden.
Bibliotheken vergleichen und Unterschiede erkennen

Erkennen Sie Abweichungen, indem Sie die Einträge in den relevanten Bibliotheken miteinander vergleichen. Dies hilft Teams dabei, die Umgebungen aufeinander abzustimmen, Konfigurationsabweichungen zu reduzieren und einheitliche Vorgehensweisen bei der Datenbankverwaltung zu gewährleisten.
Wiederherstellung und Regenerierung wichtiger Informationen

Stellen Sie wichtige Anweisungen zur Quellcodeverwaltung wieder her und erstellen Sie verlorene oder beschädigte Bibliothekselemente neu. Dies hilft Teams, die Wiederherstellungsmaßnahmen zu beschleunigen und die Informationen zu sichern, die zur Aufrechterhaltung der Datenbankintegrität erforderlich sind.

Ressourcen

Ressourcen von Experten entdecken

Bleiben Sie über die neuesten Informationen zu den IMS Library Integrity Utilities for z/OS auf dem Laufenden. Rufen Sie das Datenblatt und die Dokumentation auf, um sich über neue Funktionen zu informieren, und lesen Sie die Konfigurationsdokumentation, um tiefere Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie bei der Bereitstellung, Konfiguration und dem laufenden Betrieb der IMS Library Integrity Utilities for z/OS unterstützen.
IMS Library Integrity Utilities IMS Library Integrity Utilities for z/OS Neuerungen bei IMS Library Integrity Utilities Konfiguration der IMS Library Integrity Utilities
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IBM IMS ist eine leistungsstarke hierarchische Datenbank und ein Transaktionsmanager für z/OS, die darauf ausgelegt sind, geschäftskritische Anwendungen zu sichern und zu skalieren.
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