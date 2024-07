Jahrelang war es gängige Praxis, bei der Einrichtung von Netzwerkverbindungen das Prinzip „Set and Forget“ (Einrichten und Vergessen) zu befolgen. In der Welt der hybriden Cloudnetzwerke und transienten Anwendungen steht „Set and Forget“ für Konnektivität, die von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert. Ein neues Paradigma ist erforderlich.

IBM® Hybrid Cloud Mesh bietet genau das. Hier folgt das Netzwerk der Anwendung. So erhalten Unternehmen mit einfachen und automatisierten Arbeitsabläufen Unterstützung in der Cloud. Nutzen Sie die Flexibilität und Freiheit, Anwedungen problemlos zwischen unterschiedlichen Cloudstandorten zu verschieben und berücksichtigen Sie dabei die transienten Eigenschaften mehrfach verfügbarer Anwendungen. Weitere Vorteile: