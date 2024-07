Datenbasis Klicken Sie oben links auf dem Bildschirm auf das blaue, kreisförmige Symbol. Es öffnet die nach Gruppen, Standorten und Konten gegliederte Struktur der Datenbasis. Sehen Sie sich die Untergruppen und die verschachtelte Datenstruktur an. Klicken Sie auf eine Gruppe, einen Standort oder ein Konto (blaue Hyperlinks), um weitere Informationen anzuzeigen.

Dashboard für Emissionen Sie können dieses Dashboard zur Emissionsleistung für jede Ebene in Ihrer Unternehmenshierarchie anzeigen, von der detaillierten Kontoebene bis hin zur Gruppen- und Organisationsebene (blaue Hyperlinks in Schritt 2). Sehen Sie sich dieses Dashboard genauer an, indem Sie mithilfe der Dropdown-Liste die Metriken ändern und den Zeitschieberegler verwenden, um die Datumsauswahl anzupassen.