ESG-Datenverwaltung

Erfassen Sie verstreute ESG-Daten in einem gemeinsamen Dokumentationssystem Erfassen Sie mithilfe von Automatisierungs- und Workflow-Tools ESG-Daten aus verschiedenen Quellen. Die Datenautomatisierung umfasst Dateiladekonnektoren und benutzerdefinierte API-Integrationen, die Daten aus externen Quellen verarbeiten können. Manuelle Daten können in Webformulare und Umfragen in Verbindung mit Workflow-Tools oder mit Hilfe von Vorlagen zum selbstständigen Laden von Massendaten eingegeben werden.

Unterstützung für Daten in mehreren Einheiten und in mehreren Währungen erhalten Envizi normalisiert Ihre Daten und ermöglicht Ihnen die Erfassung verschiedener Datentypen für aggregierte Berichte. Erfassen Sie Daten auf Rechnungsebene in nativen Einheiten. Envizi wendet automatisch Kalender-, Einheiten- und Währungsnormalisierung an und liefert ESG-Metriken auf Standort-, Gruppen- und Unternehmensebene, um Ihre Anforderungen an die Berichterstattung zu vereinfachen.

Daten an Ihren individuellen Berichtsanforderungen ausrichten Die flexible Datenverwaltungsfunktionalität von Envizi ermöglicht die Gruppierung von ESG-Daten über Standorte, Portfolios und Kostenstellen hinweg. Ob Sie globale Abläufe verwalten oder auf unternehmerische Veränderungen reagieren, Sie können die Daten an die Bedürfnisse der Stakeholder sowie an die internen und externen Berichtsanforderungen anpassen, indem Sie verschiedene Berichtsstrukturen schaffen.

Die Vollständigkeit und Qualität von ESG-Daten verbessern Verbessern Sie die Datenqualität mit Tools, die Sie dabei unterstützen, fehlende Daten wie systemgenerierte Abgrenzungen zu identifizieren und zu ersetzen, Validierungsregeln zu definieren und Warnungen sowie automatische Berichte zu Datenanomalien einzurichten, wobei KI zur Verbesserung der Genauigkeit der Datenkategorisierung eingesetzt wird.