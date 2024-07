IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management hilft Ihnen, einen besseren Überblick über den Baumbestand in Ihrem Servicegebiet zu erhalten.

Das Verständnis und die Vorhersage von Wettereinflüssen auf das Verbraucherverhalten können zu genaueren Nachfrageprognosen führen und die Abläufe in der Lieferkette optimieren.

Leistungsstarke Wetter-, Satelliten- und IoT-Daten in Kombination mit intelligenter Priorisierung und Berichterstattung ermöglichen bessere Entscheidungen im Bereich Vegetationsmanagement.

IBM Environmental Intelligence Suite für die Energie- und Versorgungswirtschaft

Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen sich in der wandelnden Energielandschaft gut entwickeln, ist höher, wenn sie sich erfolgreich an die sich entwickelnde Dynamik anpassen können. Prognostizieren Sie den Energiebedarf und planen Sie das Vegetationswachstum in der Nähe von Stromleitungen.