Zugriff auf eine Bibliothek mit Best Practices Die integrierte Practices Library enthält Verfahren sowohl für die Lean- als auch für die agile Software- und Systementwicklung, von der Anforderungsdefinition bis hin zum Abnahmetest. Sie unterstützt auch das Scaled Agile Framework® (SAFe) und ermöglicht Zuordnungen zu Standards wie Automotive SPICE, ISO 26262, DODAF, DO178b/c und IEC 62304.

Dokumentation und Veröffentlichung benutzerdefinierter Prozessinhalte Ein gut dokumentierter Prozess hilft Teams bei der Einführung und Umsetzung von Best Practices und ist entscheidend für die Einhaltung von Standards wie ISO 26262, Automotive SPICE und CMMi. Die Inhalte der integrierten Bibliothek mit Best Practices für die System- und Softwareentwicklung können weiterverwendet oder angepasst werden, um individuelle Prozesse für Ihr Unternehmen, Ihren Geschäftsbereich, Ihr Projekt oder Ihr Team zusammenzustellen.

Webbasiertes Authoring für die Erstellung von Prozessen Neben dem umfangreichen Eclipse-Client bieten die webbasierten Authoring-Funktionen unter Verwendung der in IBM Engineering Requirements DOORS Next enthaltenen MEC-Projektvorlage eine parallele Entwicklungsumgebung für die einfache Erstellung von Prozessen. Methodenelemente können in einem Browser definiert und dann zur Veröffentlichung in den MEC Eclipse-Client importiert werden.

Jederzeitig Zugriff auf Prozessanleitungen Kontextbezogene Anleitungen in Plänen und Artefakten ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Prozessdokumentation. In Method Composer lassen sich Aufschlüsselungsstrukturen definieren und exportieren, um Pläne in IBM Engineering Workflow Management und Microsoft® Project zu ergänzen. Links von Planelementen führen Sie direkt zu der entsprechenden Prozessbeschreibung. Es können auch Links zu anderen Tools hinzugefügt werden, um eine „kontextbezogene“ Anleitung zu bereitzustellen.

Verwaltung von Versionen und Releases Ihres Prozesses Prozessbibliotheken können mit praktisch jedem dateibasierten Quellcodeverwaltungssystem verwaltet werden. Method Composer bietet jedoch integrierte Unterstützung für die Jazz-Quellkontrolle, CVS und ClearCase, was die Versionsverwaltung vereinfacht und es den Beteiligten ermöglicht, parallel zu arbeiten. Webbasiertes Authoring mit DOORS Next bietet zusätzliche Funktionen, wie z. B. die Hervorhebung von Unterschieden in Rich-Text.