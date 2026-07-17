Docling für IBM® watsonx ist ein Tool zur Dokumentenauswertung, das komplexe, unstrukturierte Dokumente in strukturierte, KI-fähige Daten umwandelt. Es konvertiert PDF-Dateien, Bilder, Präsentationen und andere Formate in Ausgabeformate, die von Such-, RAG- und Agenten-Workflows effektiver genutzt werden können, und hilft Teams so dabei, genauere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen.

Docling for IBM watsonx basiert auf dem von IBM entwickelten Open-Source-Toolkit „Docling“ und bietet Teams über einen Managed Service eine schnellere Möglichkeit, den Übergang von der Testphase zur Produktion zu vollziehen. Zudem bietet es eine einfache Benutzeroberfläche sowie API-Zugriff für die automatisierte Dokumentenverarbeitung.