Dokumente in strukturierte Daten für KI umwandeln
Ihre Daten sind in komplexen Dokumenten gefangen
Docling für IBM® watsonx ist ein Tool zur Dokumentenauswertung, das komplexe, unstrukturierte Dokumente in strukturierte, KI-fähige Daten umwandelt. Es konvertiert PDF-Dateien, Bilder, Präsentationen und andere Formate in Ausgabeformate, die von Such-, RAG- und Agenten-Workflows effektiver genutzt werden können, und hilft Teams so dabei, genauere und zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen.
Docling for IBM watsonx basiert auf dem von IBM entwickelten Open-Source-Toolkit „Docling“ und bietet Teams über einen Managed Service eine schnellere Möglichkeit, den Übergang von der Testphase zur Produktion zu vollziehen. Zudem bietet es eine einfache Benutzeroberfläche sowie API-Zugriff für die automatisierte Dokumentenverarbeitung.
Alles, was Sie zur Vorbereitung von Dokumenten für KI benötigen
Wandeln Sie Rohdokumente in strukturierte Formate wie Markdown, JSON und HTML um, die für Such-, RAG- und Agenten-Workflows leichter zu verarbeiten sind. Dank übersichtlicherer und einheitlicherer Eingabedaten können Teams die Qualität der Informationsgewinnung verbessern und präzisere, zuverlässigere Ergebnisse aus nachgelagerten KI-Systemen erzielen.
Bei einer einfachen Extraktion kann die Struktur, die ein Dokument verständlich macht, verloren gehen. Docling wurde so konzipiert, dass es den Kontext (wie Layout, Hierarchie, Tabellen und Lesereihenfolge) beibehält, sodass die Bedeutung des Originaldokuments erhalten bleibt.
Verarbeiten Sie PDF-Dateien, Bilder, Präsentationen, Formulare, Tabellenkalkulationen, Audiodateien und vieles mehr auf einer einzigen Plattform. Anstatt verschiedene Ansätze miteinander zu kombinieren, können Teams mit zahlreichen Dateiformaten einheitlicher arbeiten, wodurch die Vielzahl an Tools reduziert und die Einbindung von Inhalten in KI-Workflows vereinfacht wird.
Legen Sie direkt in der Benutzeroberfläche los, um Dokumente hochzuladen, Konvertierungseinstellungen zu testen und die Ergebnisse zu überprüfen. Wenn Sie zur Skalierung bereit sind, nutzen Sie die API, um die Dokumentenverarbeitung in Anwendungen, Datenpipelines und KI-Workflows einzubinden und zu automatisieren.
Setzen Sie Ihr Unternehmenswissen gewinnbringend ein
Konvertieren Sie PDFs, Bilder, Präsentationen, Formulare und mehr in strukturierte Ausgaben für die nachgelagerte KI-Verwendung.
Extrahieren Sie die benötigten Felder aus unstrukturierten Dokumenten in standardisierte Formate, um die Nutzung durch KI zu erleichtern.
Bereinigen, strukturieren, zerlegen, anreichern und validieren Sie Dokumentinhalte für den zuverlässigen Einsatz in KI-Anwendungen und Workflows.
Analysieren und bewahren Sie die Struktur, das Layout und die Bedeutung komplexer Dokumente, damit KI-Systeme diese besser interpretieren können.
Verbessern Sie die Qualität der Suchergebnisse, indem Sie Dokumente in strukturierte, für RAG-Pipelines geeignete Inhalte umwandeln.
Helfen Sie Nutzern, die richtigen Inhalte zu finden, indem Sie Dokumente in suchbereite Daten umwandeln, um eine bessere Indexierung und Abruf zu ermöglichen.
Ermöglichen Sie es KI-Agenten, zuverlässiger zu agieren, indem Sie Eingaben verarbeiten, die sie besser interpretieren und nutzen können.
Verbessern Sie die Datenqualität beim Trainieren, indem Sie Rohdaten in sauberere, standardisierte Ausgaben in großem Maßstab umwandeln.
Docling begann als Open-Source-Toolkit, das von IBM entwickelt und der Linux Foundation zur Verfügung gestellt wurde. Heute ist es ein von der Community getragenes Projekt mit mehr als 40 Millionen Downloads und fortlaufenden Beiträgen von IBM.
Docling für IBM Watsonx baut auf dieser Grundlage auf und wird als Managed Service für Teams bereitgestellt, die einen schnelleren Weg in die Produktion anstreben.
Preisgestaltung ansehen
Die Preisgestaltung von Docling for IBM Watsonx basiert auf „Resource Units“ (RUs), um die Nutzung über verschiedene Dokumenttypen hinweg zu vereinfachen.
1 RU entspricht 1.000 Seiten oder Objekten (bei Dateien wie PDFs, Bildern oder Folien) bzw. 50 Millionen Zeichen (bei Dateien wie reinem Text oder Tabellenkalkulationen).
*Docling ist eine Marke von LF Projects, LLC. Weitere Informationen über Docling finden Sie unter docling.ai.