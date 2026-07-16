IBM DevOps Solution Workbench

Architektur, Design und Code auf einer einzigen intelligenten Plattform vereinen

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Eine Person, die auf einem Tablet Notizen macht und neben einer Person steht, die am Computer arbeitet

Überblick

Angetrieben von KI. Gebaut für Innovation.

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um sichere, skalierbare und ausfallsichere Architekturen zu entwerfen, die als Grundlage für leistungsstarke Software dienen. Treffen Sie fundierte, strategische Entwicklungsentscheidungen im Einklang mit den Unternehmenszielen. 

Funktionen

Feinabstimmung Ihrer Softwareentwicklung mit KI

Nutzen Sie kollaborative C4-Modellierung, um die Architektur an die geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Setzen Sie KI-gestützte Unterstützung ein, um Entscheidungen zu erfassen und mit Systemartefakten zu verknüpfen, sodass Architekten, Ingenieure und Stakeholder vom Entwurf bis zur Bereitstellung stets über den vollständigen Kontext informiert sind und aufeinander abgestimmt bleiben.

IT-Ingenieur bei der Arbeit, der auf einen Computerbildschirm blickt

Erstellen Sie gemeinsam Software-Designs, die als zentrale Referenz für die Umsetzung dienen. Behandeln Sie Design-Artefakte als versionsverwaltet und mit dem Code synchronisiert, und beschleunigen Sie gleichzeitig den Fortschritt vom Konzept zum Code durch Echtzeit-Aktualisierungen und intelligente Empfehlungen, ohne dabei den Kontext aus den Augen zu verlieren.
Eine Person, die auf einer Tastatur tippt, neben ihr stehen mehrere Computerbildschirme

Geben Sie Entwicklern die Freiheit, sich mit vollständigem Kontext auf Code mit großer Wirkung zu konzentrieren. Fördern Sie Wiederverwendbarkeit und Konsistenz durch gemeinsam genutzte Assets und automatisieren Sie gleichzeitig einen Großteil der Codebasis, um sich wiederholende Arbeiten zu reduzieren und es den Teams zu ermöglichen, sich auf geschäftskritische Funktionen und Innovationen zu konzentrieren.

Team von IT-Programmierern, die an Desktop-Computern im Kontrollraum eines Rechenzentrums arbeiten.

Anwendungsfälle

Entdecken Sie Möglichkeiten, Design und Umsetzung aufeinander abzustimmen

Setzen Sie Geschäftsziele in eine klare Architektur um, bringen Sie Teams auf eine gemeinsame Designvision hin und beschleunigen Sie die Umsetzung durch designorientierte Automatisierung. Fördern Sie die Zusammenarbeit, reduzieren Sie Nacharbeiten und integrieren Sie sich nahtlos in Pipelines, um schneller und mit größerer Sicherheit vom Konzept zur Bereitstellung zu gelangen.
Entwerfen Sie sichere Systeme ausgehend von den Unternehmenszielen

Setzen Sie geschäftliche Ziele in klare, sichere und robuste Softwarearchitekturen um. Verbessern Sie die Übersichtlichkeit und Geschwindigkeit beim Systemdesign, stellen Sie sicher, dass Lösungen auf die strategischen Ziele abgestimmt sind, und ermöglichen Sie es den Teams, widerstandsfähige und skalierbare Systeme mit größerer Zuversicht und Konsistenz zu entwickeln.
Zusammenarbeit auf der Grundlage eines gemeinsamen Designs

Ermöglichen Sie Teams die Zusammenarbeit auf der Grundlage eines gemeinsamen, versionierten und maschinenlesbaren Designs als maßgebliche Informationsquelle. Sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung der Stakeholder, reduzieren Sie Missverständnisse und minimieren Sie Nacharbeiten, indem Sie während des gesamten Entwicklungszyklus eine einheitliche Designausrichtung über alle Teams hinweg gewährleisten.
Code generieren, der der Designabsicht entspricht

Unterstützen Sie Entwickler durch eine designorientierte Codegenerierung, die die architektonische Absicht widerspiegelt. Reduzieren Sie den manuellen Aufwand und die Kosten der Codierung und ermöglichen Sie es den Teams gleichzeitig, sich auf wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren, wodurch die Konsistenz zwischen Design und Implementierung in allen Softwareprojekten gewährleistet wird.
Workflows über DevOps-Pipelines hinweg integrieren

Stellen Sie eine nahtlose Anbindung an CI/CD-Pipelines und DevOps-Plattformen her, um Workflows vom Entwurf bis zur Bereitstellung zu automatisieren. Beschleunigen Sie die Lieferung, steigern Sie die Effizienz und ermöglichen Sie eine kontinuierliche Integration von Entwurfs- und Entwicklungsprozessen für schnellere und zuverlässigere Software-Releases.

Ressourcen

Erste Schritte

Über Produktverbesserungen auf dem Laufenden bleiben Von der Idee zum Code
Darstellung einer Lupe über bunten Diagrammen und Grafiken auf Tafeln
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