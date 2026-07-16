Geben Sie Entwicklern die Freiheit, sich mit vollständigem Kontext auf Code mit großer Wirkung zu konzentrieren. Fördern Sie Wiederverwendbarkeit und Konsistenz durch gemeinsam genutzte Assets und automatisieren Sie gleichzeitig einen Großteil der Codebasis, um sich wiederholende Arbeiten zu reduzieren und es den Teams zu ermöglichen, sich auf geschäftskritische Funktionen und Innovationen zu konzentrieren.