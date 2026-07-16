Architektur, Design und Code auf einer einzigen intelligenten Plattform vereinen
Angetrieben von KI. Gebaut für Innovation.
Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um sichere, skalierbare und ausfallsichere Architekturen zu entwerfen, die als Grundlage für leistungsstarke Software dienen. Treffen Sie fundierte, strategische Entwicklungsentscheidungen im Einklang mit den Unternehmenszielen.
Feinabstimmung Ihrer Softwareentwicklung mit KI
Nutzen Sie kollaborative C4-Modellierung, um die Architektur an die geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Setzen Sie KI-gestützte Unterstützung ein, um Entscheidungen zu erfassen und mit Systemartefakten zu verknüpfen, sodass Architekten, Ingenieure und Stakeholder vom Entwurf bis zur Bereitstellung stets über den vollständigen Kontext informiert sind und aufeinander abgestimmt bleiben.
Geben Sie Entwicklern die Freiheit, sich mit vollständigem Kontext auf Code mit großer Wirkung zu konzentrieren. Fördern Sie Wiederverwendbarkeit und Konsistenz durch gemeinsam genutzte Assets und automatisieren Sie gleichzeitig einen Großteil der Codebasis, um sich wiederholende Arbeiten zu reduzieren und es den Teams zu ermöglichen, sich auf geschäftskritische Funktionen und Innovationen zu konzentrieren.
Entdecken Sie Möglichkeiten, Design und Umsetzung aufeinander abzustimmen
Setzen Sie Geschäftsziele in eine klare Architektur um, bringen Sie Teams auf eine gemeinsame Designvision hin und beschleunigen Sie die Umsetzung durch designorientierte Automatisierung. Fördern Sie die Zusammenarbeit, reduzieren Sie Nacharbeiten und integrieren Sie sich nahtlos in Pipelines, um schneller und mit größerer Sicherheit vom Konzept zur Bereitstellung zu gelangen.
Setzen Sie geschäftliche Ziele in klare, sichere und robuste Softwarearchitekturen um. Verbessern Sie die Übersichtlichkeit und Geschwindigkeit beim Systemdesign, stellen Sie sicher, dass Lösungen auf die strategischen Ziele abgestimmt sind, und ermöglichen Sie es den Teams, widerstandsfähige und skalierbare Systeme mit größerer Zuversicht und Konsistenz zu entwickeln.
Ermöglichen Sie Teams die Zusammenarbeit auf der Grundlage eines gemeinsamen, versionierten und maschinenlesbaren Designs als maßgebliche Informationsquelle. Sorgen Sie für eine einheitliche Ausrichtung der Stakeholder, reduzieren Sie Missverständnisse und minimieren Sie Nacharbeiten, indem Sie während des gesamten Entwicklungszyklus eine einheitliche Designausrichtung über alle Teams hinweg gewährleisten.
Unterstützen Sie Entwickler durch eine designorientierte Codegenerierung, die die architektonische Absicht widerspiegelt. Reduzieren Sie den manuellen Aufwand und die Kosten der Codierung und ermöglichen Sie es den Teams gleichzeitig, sich auf wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren, wodurch die Konsistenz zwischen Design und Implementierung in allen Softwareprojekten gewährleistet wird.
Stellen Sie eine nahtlose Anbindung an CI/CD-Pipelines und DevOps-Plattformen her, um Workflows vom Entwurf bis zur Bereitstellung zu automatisieren. Beschleunigen Sie die Lieferung, steigern Sie die Effizienz und ermöglichen Sie eine kontinuierliche Integration von Entwurfs- und Entwicklungsprozessen für schnellere und zuverlässigere Software-Releases.
Erste Schritte