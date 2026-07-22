Überblick

Schneller reagieren und Lösungen bereitstellen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen

Eine offene Plattform, die Tools und Daten projektübergreifend vereint und so Automatisierung, Governance sowie die Abstimmung zwischen Geschäftszielen und der Umsetzung ermöglicht. KI optimiert jede Phase durch intelligente Erkenntnisse und agentenbasierte Workflows, während eine durchgängige Automatisierung die Umsetzung beschleunigt, Risiken mindert und Echtzeit-Erkenntnisse für eine bessere Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung liefert.

Funktionen

Automatisierung und KI in jeder Phase der Lieferung

Ideen mithilfe von KI zusammenführen und verknüpfen und alle auf Kurs halten

Setzen Sie Ideen mithilfe von KI in die Tat um, indem Sie aus übergeordneten Konzepten Aufgaben generieren und Workflows an die Anforderungen der Governance anpassen. Automatisieren Sie sich wiederholende Tätigkeiten, verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Erkenntnissen und Berichten und verwalten Sie Code sicher, um innerhalb weniger Minuten von der Idee zur Umsetzung zu gelangen.

Screenshot des Prozesses des Unternehmens auf der DevOps Loop-Seite

Automatisierung und Steuerung der Bereitstellung zuverlässiger Software

Maximieren Sie die Testabdeckung durch die Automatisierung von API-, UI-, Sicherheits- und Leistungstests mithilfe einer KI-gestützten Skripterstellung und Wartung. Ermitteln Sie die Fehlerursache, generieren Sie realistische Testdaten, simulieren Sie Abhängigkeiten und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse zur Qualität, während Sie gleichzeitig Pipelines automatisieren, Risiken reduzieren und zuverlässige Bereitstellungen gewährleisten.

Screenshot des Automatisierungsprozesses auf der DevOps Loop-Seite

Werte nachverfolgen, Teams vernetzen und in Betrieb nehmen

Visualisieren Sie Nutzen und Risiken mithilfe von Echtzeit-Erkenntnissen über die Lieferleistung und potenzielle Probleme. Verfolgen Sie den Fortschritt über Dashboards, die auf Metriken abgestimmt sind, koordinieren Sie Pipelines und Releases und erstellen Sie Berichte zu Bereitschaft, Sicherheit und Audits mit aktuellem Status für die Stakeholder.

Screenshot des Tracking-Prozesses auf der DevOps Loop-Seite

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Anwendungsfälle

Lösungen zur Stärkung Ihrer Pipeline

Erkunden Sie integrierte Lösungen, die Tools und Workflows über den gesamten Lieferzyklus hinweg miteinander verbinden. Erfahren Sie, wie die Kombination verschiedener Funktionen eine intelligentere Automatisierung, eine schnellere Ausführung und durchgängige Transparenz ermöglicht und Teams dabei unterstützt, Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und Mehrwert effizienter zu schaffen.
Logo von Apptio
DevOps Loop for Apptio

Ein einheitlicher Ansatz für geschäftliche und technische Agilität. Ermöglicht es Unternehmen, den Mehrwert klar zu definieren und zu messen, wie effizient dieser bereitgestellt wird. Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung, verfolgen Sie die Wertschöpfung und verbessern Sie die Kosteneffizienz über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg.

 

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DevOps Loop für IBM Concert

Liefern Sie in Echtzeit KI-gestützte Einblicke in die Ausfallsicherheit Ihrer Anwendungen entlang Ihrer gesamten DevOps-Pipeline. Bewerten, überwachen und verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit, indem Sie Daten aus verschiedenen Tools in einer einzigen, umsetzbaren Übersicht zusammenführen.

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Logo von IBM
DevOps Loop for Instana

Beschleunigen Sie die Auslieferung durch Echtzeit-Observability. Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anwendungsleistung und den Zustand der Infrastruktur. Erkennen Sie Probleme frühzeitig, verkürzen Sie die Zeit bis zur Behebung und stellen Sie sicher, dass jedes Release zuverlässig ist – dank KI-gestützten Erkenntnissen und automatisierter Ursachenanalyse.

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Logo von IBM
DevOps Loop für API Connect

Optimieren Sie den API-Lebenszyklus mit KI-gestützten Erkenntnissen, sicheren Builds und Echtzeit-Dashboards. Befähigen Sie Ihre Teams, APIs schneller bereitzustellen, zu überwachen und zu optimieren – dank vollständiger Transparenz über den gesamten Lebenszyklus und Automatisierung.

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Logo von IBM
DevOps Loop für das Engineering Lifecycle Management

Vereinheitlichen Sie technische Daten und Workflows mithilfe von Echtzeit-Erkenntnissen, KI-Unterstützung und lückenloser Rückverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Befähigen Sie Ihre Teams, Komplexität zu bewältigen, die Qualität zu verbessern und die Bereitstellung in den Bereichen Systemtechnik und Softwareentwicklung zu beschleunigen.

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Logo von IBM
DevOps Loop für SCC WP

Sicherheit und Compliance sind in jede Phase des DevOps-Lebenszyklus integriert. Unternehmen können das Risiko von Sicherheitsverletzungen erheblich verringern und sowohl ihren Ruf als auch ihre sensiblen Kundendaten schützen.

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HashiCorp-Logo
DevOps Loop für HashiCorp

Schnellere Bereitstellung, bessere Sicherheit und intelligentere Steuerung. Nahtlose Integration zur Optimierung cloudnativer DevOps-Workflows. Unterstützt automatisierte CI/CD-Pipelines mit Infrastructure as Code, Geheimnismanagement und skalierbarer Bereitstellung.

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Logo von IBM
DevOps Loop für IBM Z

Bringen Sie moderne DevOps-Praktiken in die Mainframe-Entwicklung ein – mit einheitlichen CI/CD-Pipelines, KI-basierten Erkenntnissen und Echtzeit-Transparenz. Beschleunigen Sie die Bereitstellung, verbessern Sie die Qualität und integrieren Sie z/OS in cloudnative Tools und Workflows.

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Logos von IBM und Red Hat
DevOps Loop für Red Hat

Optimieren Sie den gesamten DevOps-Lebenszyklus in einer Kubernetes-nativen Umgebung. Dank der auf Skalierbarkeit und Automatisierung ausgelegten Lösung können Ihre Teams Anwendungen schneller und zuverlässiger auf Red Hat bereitstellen.

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Ressourcen

Experten-Erkenntnisse zur Stärkung Ihrer DevOps-Fähigkeiten

Abstimmung von Strategie und Umsetzung mit IBM DevOps Loop und Apptio Targetprocess Verbesserung der Produktivität der Softwareentwicklung und -bereitstellung mit IBM DevOps Loop
Darstellung einer Lupe über bunten Diagrammen und Grafiken auf Tafeln
IBM DevOps
Erkunden Sie das gesamte DevOps-Portfolio und finden Sie Tools, Funktionen und Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
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Preisgestaltung

Pläne und Lizenzierung

Essential Listenpreis 25 USD/Benutzer/Monat*

Für Teams, die die Kontrolle übernehmen möchten – Sammeln und verbinden Sie Ideen mit KI und verwalten Sie den gesamten Lieferzyklus

 Standard Listenpreis 150 USD/Benutzer/Monat*

Für Unternehmen, die ihre Markteinführungszeit verkürzen und menschliche Fehler reduzieren möchten: Automatisieren Sie Tests mithilfe von KI, generieren Sie Testdaten, erkennen und beheben Sie Probleme schneller und optimieren Sie die Bereitstellung in verschiedenen Umgebungen.

 Premium

Für Unternehmen, die ihre Geschäftsziele auf ihre Umsetzungsmaßnahmen abstimmen möchten: Erfassen Sie den Mehrwert, vernetzen Sie Teams und optimieren Sie die Abläufe für das nächste Projekt.

 Vertrieb kontaktieren
  • Nutzen Sie KI-generierte Inhalte, um Ideen in Aufgaben umzusetzen
  • Legen Sie Zeitpläne, Ressourcen und das Budget fest und verfolgen Sie diese
  • Automatisieren Sie sich wiederholende Tätigkeiten mithilfe regelbasierter Workflows
  • Erstellen Sie Berichte zu Status, Abhängigkeiten, Engpässen, Zeitplänen und Aufgaben
  • Sofort einsatzbereite Integrationen in DevOps-, Laufzeit-, Geschäfts- sowie ESG-Tools (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
  • Erfassen Sie Ideen und Designs mit Skizzen und Prozessmodellierung
  • Entwerfen Sie technische Architekturen und Abhängigkeiten und teilen Sie diese mit allen Stakeholdern
  • Erkennen und beheben Sie Abweichungen zwischen Geschäftsprozessen, Architektur und KI-generiertem Code
  • Stellen Sie sicher, dass KI-generierter Code und die Infrastruktur mit den Funktionen übereinstimmen

Alle Funktionen von Essential sowie zusätzlich:

  • Automatisierung von Tests für Programmierschnittstellen (API), Benutzeroberflächen, Sicherheit und Leistung
  • Erstellung und Pflege von UI-Testskripten mit AI-Vision
  • Erkennen Sie, warum Testfälle fehlschlagen, und erhalten Sie Empfehlungen zur Behebung oder korrigieren Sie Skripte automatisch mithilfe intelligenter Selbstheilung
  • Generieren Sie große Mengen synthetischer Testdaten
  • Nutzen Sie KI, um Qualitätsmuster zu erkennen sowie Leistungsprobleme zu verstehen und zu beheben
  • Automatisieren Sie wiederholbare Lieferprozesse in den Bereichen Entwicklung, Test und Produktion
  • Richten Sie intelligente Kontrollpunkte ein, um sicherzustellen, dass nur Komponentenversionen weiterverarbeitet werden, die die Qualitätskriterien erfüllen
  • Stellen Sie GitOps bereit

Alle Funktionen aus Essential und Standard sowie zusätzlich:

  • Vorhersage von Lieferrisiken mithilfe von KI-Analysen
  • Umfassende Erkenntnisse und DORA-Metriken
  • Wert und Lieferrisiken visualisieren
  • Verknüpfung von Geschäfts- und Liefer-Stakeholdern
  • Verwalten Sie Pipelines und Releases

Virtuelle Dienste

Simulieren Sie Reaktionen auf ausgefallene Dienste, damit die Teams frühzeitig Tests durchführen können

  • Wird in Einheiten verkauft
  • Am häufigsten sind: 200 VUs

Virtuelle Benutzer

Simulieren Sie das Nutzerverhalten für Leistungstests

  • Wird in Einheiten verkauft
  • Am häufigsten sind: 1000 Performance-VUs

Bereitstellungsagenten

Führen Sie Bereitstellungsaufgaben in verschiedenen Umgebungen aus

  • Verkauft als autorisierte oder variable Benutzer

*Preise sind indikativ, können je nach Land variieren, enthalten keine anfallenden Steuern und Abgaben und unterliegen der Verfügbarkeit des Produktangebots vor Ort. 
Machen Sie den nächsten Schritt

Optimieren Sie die Softwarebereitstellung mit KI-gestützten DevSecOps-Tools.

  1. Buchen Sie eine Live-Demo