Schneller reagieren und Lösungen bereitstellen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen
Eine offene Plattform, die Tools und Daten projektübergreifend vereint und so Automatisierung, Governance sowie die Abstimmung zwischen Geschäftszielen und der Umsetzung ermöglicht. KI optimiert jede Phase durch intelligente Erkenntnisse und agentenbasierte Workflows, während eine durchgängige Automatisierung die Umsetzung beschleunigt, Risiken mindert und Echtzeit-Erkenntnisse für eine bessere Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung liefert.
Automatisierung und KI in jeder Phase der Lieferung
Setzen Sie Ideen mithilfe von KI in die Tat um, indem Sie aus übergeordneten Konzepten Aufgaben generieren und Workflows an die Anforderungen der Governance anpassen. Automatisieren Sie sich wiederholende Tätigkeiten, verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Erkenntnissen und Berichten und verwalten Sie Code sicher, um innerhalb weniger Minuten von der Idee zur Umsetzung zu gelangen.
Maximieren Sie die Testabdeckung durch die Automatisierung von API-, UI-, Sicherheits- und Leistungstests mithilfe einer KI-gestützten Skripterstellung und Wartung. Ermitteln Sie die Fehlerursache, generieren Sie realistische Testdaten, simulieren Sie Abhängigkeiten und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse zur Qualität, während Sie gleichzeitig Pipelines automatisieren, Risiken reduzieren und zuverlässige Bereitstellungen gewährleisten.
Visualisieren Sie Nutzen und Risiken mithilfe von Echtzeit-Erkenntnissen über die Lieferleistung und potenzielle Probleme. Verfolgen Sie den Fortschritt über Dashboards, die auf Metriken abgestimmt sind, koordinieren Sie Pipelines und Releases und erstellen Sie Berichte zu Bereitschaft, Sicherheit und Audits mit aktuellem Status für die Stakeholder.
Lösungen zur Stärkung Ihrer Pipeline
Erkunden Sie integrierte Lösungen, die Tools und Workflows über den gesamten Lieferzyklus hinweg miteinander verbinden. Erfahren Sie, wie die Kombination verschiedener Funktionen eine intelligentere Automatisierung, eine schnellere Ausführung und durchgängige Transparenz ermöglicht und Teams dabei unterstützt, Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und Mehrwert effizienter zu schaffen.
Ein einheitlicher Ansatz für geschäftliche und technische Agilität. Ermöglicht es Unternehmen, den Mehrwert klar zu definieren und zu messen, wie effizient dieser bereitgestellt wird. Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung, verfolgen Sie die Wertschöpfung und verbessern Sie die Kosteneffizienz über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg.
Liefern Sie in Echtzeit KI-gestützte Einblicke in die Ausfallsicherheit Ihrer Anwendungen entlang Ihrer gesamten DevOps-Pipeline. Bewerten, überwachen und verbessern Sie die Systemzuverlässigkeit, indem Sie Daten aus verschiedenen Tools in einer einzigen, umsetzbaren Übersicht zusammenführen.
Beschleunigen Sie die Auslieferung durch Echtzeit-Observability. Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Anwendungsleistung und den Zustand der Infrastruktur. Erkennen Sie Probleme frühzeitig, verkürzen Sie die Zeit bis zur Behebung und stellen Sie sicher, dass jedes Release zuverlässig ist – dank KI-gestützten Erkenntnissen und automatisierter Ursachenanalyse.
Optimieren Sie den API-Lebenszyklus mit KI-gestützten Erkenntnissen, sicheren Builds und Echtzeit-Dashboards. Befähigen Sie Ihre Teams, APIs schneller bereitzustellen, zu überwachen und zu optimieren – dank vollständiger Transparenz über den gesamten Lebenszyklus und Automatisierung.
Vereinheitlichen Sie technische Daten und Workflows mithilfe von Echtzeit-Erkenntnissen, KI-Unterstützung und lückenloser Rückverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Befähigen Sie Ihre Teams, Komplexität zu bewältigen, die Qualität zu verbessern und die Bereitstellung in den Bereichen Systemtechnik und Softwareentwicklung zu beschleunigen.
Sicherheit und Compliance sind in jede Phase des DevOps-Lebenszyklus integriert. Unternehmen können das Risiko von Sicherheitsverletzungen erheblich verringern und sowohl ihren Ruf als auch ihre sensiblen Kundendaten schützen.
Schnellere Bereitstellung, bessere Sicherheit und intelligentere Steuerung. Nahtlose Integration zur Optimierung cloudnativer DevOps-Workflows. Unterstützt automatisierte CI/CD-Pipelines mit Infrastructure as Code, Geheimnismanagement und skalierbarer Bereitstellung.
Bringen Sie moderne DevOps-Praktiken in die Mainframe-Entwicklung ein – mit einheitlichen CI/CD-Pipelines, KI-basierten Erkenntnissen und Echtzeit-Transparenz. Beschleunigen Sie die Bereitstellung, verbessern Sie die Qualität und integrieren Sie z/OS in cloudnative Tools und Workflows.
Optimieren Sie den gesamten DevOps-Lebenszyklus in einer Kubernetes-nativen Umgebung. Dank der auf Skalierbarkeit und Automatisierung ausgelegten Lösung können Ihre Teams Anwendungen schneller und zuverlässiger auf Red Hat bereitstellen.
Experten-Erkenntnisse zur Stärkung Ihrer DevOps-Fähigkeiten
Pläne und Lizenzierung
Für Teams, die die Kontrolle übernehmen möchten – Sammeln und verbinden Sie Ideen mit KI und verwalten Sie den gesamten Lieferzyklus
Für Unternehmen, die ihre Markteinführungszeit verkürzen und menschliche Fehler reduzieren möchten: Automatisieren Sie Tests mithilfe von KI, generieren Sie Testdaten, erkennen und beheben Sie Probleme schneller und optimieren Sie die Bereitstellung in verschiedenen Umgebungen.
Für Unternehmen, die ihre Geschäftsziele auf ihre Umsetzungsmaßnahmen abstimmen möchten: Erfassen Sie den Mehrwert, vernetzen Sie Teams und optimieren Sie die Abläufe für das nächste Projekt.
Alle Funktionen von Essential sowie zusätzlich:
Alle Funktionen aus Essential und Standard sowie zusätzlich:
Virtuelle Dienste
Simulieren Sie Reaktionen auf ausgefallene Dienste, damit die Teams frühzeitig Tests durchführen können
Virtuelle Benutzer
Simulieren Sie das Nutzerverhalten für Leistungstests
Bereitstellungsagenten
Führen Sie Bereitstellungsaufgaben in verschiedenen Umgebungen aus