Die IBM® Db2 Performance Optimization-Tools bieten eine durchgängige Leistungsüberwachung und -verwaltung für Ihre Db2 for z/OS-Anwendungen und -Systeme.



Sie ersetzen Ad-hoc-Methoden durch Best-Practices-Technologie, die den gesamten Lebenszyklus des Leistungsmanagements, einschließlich Überwachung und Optimierung, abdeckt und so dazu beiträgt, die Db2-Verfügbarkeit zu verbessern und die Gesamtsystemkosten zu senken.



Die Tools steigern den Return on Investment durch analytische Unterstützung in den Bereichen Bewertung, Verwaltung und Workload-Optimierung.