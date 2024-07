Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2 ist ein vollständig verwalteter Datenbankdienst, der die Einrichtung, Verwaltung und Skalierung einer relationalen Db2-Datenbank in der AWS-Cloud vereinfacht. Der Service unterstützt Db2 Standard Edition und Db2 Advanced Edition mit dem Programm Bring Your Own License (BYOL). Alle Editionen von Db2 auf Amazon RDS for Db2 bieten:

Skalierung auf Knopfdruck zur Verwaltung der Infrastrukturkosten mit wenigen Klicks oder einem API-Aufruf;

automatische Backups, Snapshots und Failover zur Unterstützung der Langlebigkeit geschäftskritischer Workloads;

Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit mit hoher Verfügbarkeit und automatisierter Multi-AZ Data Replication;

Isolierung und Sicherheit, einschließlich Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand, Netzwerkisolierung und Berechtigungen; und



native Integrationen mit AWS Cloud Services als zentrales AWS-Angebot zur Unterstützung cloudnativer Anwendungen

Beginnen Sie noch heute mit Ihrer Bereitstellung oder verwenden Sie den Amazon-Preisrechner – RDS for Db2 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) –, um die Instanzgröße abzuschätzen.