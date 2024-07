Die Benutzeroberfläche der neuen Konsole ist so aufgebaut, dass Sie Ihre eigene Oberfläche zusammenstellen können, indem Sie auswählen, was Sie sehen möchten. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Seite auswählen, identifiziert die URL diesen Teil der Benutzeroberfläche eindeutig. Wenn Sie diese URL an andere Benutzer der Konsole senden, können diese dieselbe Seite aufrufen, die Sie gerade sehen. Mit einer kleinen Änderung an der URL kann diese Seite in Ihr I-Frame, Ihre Webseite oder Ihr Jupyter-Notebook eingebettet werden.