IBM Db2 Advanced Recovery Feature kombiniert drei Db2-Tools für erweiterte Datenbanksicherung, -wiederherstellung und -extraktion: Db2 Merge Backup for Linux, UNIX and Windows, Db2 Recovery Expert for Linux, UNIX and Windows sowie IBM InfoSphere Optim High Performance Unload for Db2 for Linux, UNIX and Windows. Diese Tools helfen, die Datenverfügbarkeit zu verbessern, Risiken zu mindern und wichtige administrative Aufgaben zu beschleunigen. Db2 Advanced Recovery Feature kann separat erworben und mit verschiedenen Db2-Editionen verwendet werden.