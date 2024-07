IBM Content Collector for File Systems ist eine Unternehmenslösung für die Kontrolle von Dokumenten auf Netzwerkdateifreigaben, die Werkzeuge zur Archivierung und Verwaltung verschiedener Dateitypen während ihres gesamten Lebenszyklus bietet. Es kann automatisch so konfiguriert werden, dass Dokumente erfasst werden, wenn sie an einem überwachten Ort auf der Dateifreigabe abgelegt werden, oder es kann vorhandene Inhalte basierend auf Alter, Dateigröße oder anderen Kriterien archivieren.