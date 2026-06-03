IBM Concert Operate

Vereinheitlichung des Betriebsmanagements im gesamten vernetzten Unternehmen

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3D-Rendering eines elektronischen Geräts zwischen zwei Glaslinsen

Einheitlicher Betrieb. Schnellere Reaktionen.

Mit dem Wachstum der IT-Landschaften in Unternehmen führen isolierte Überwachungstools zu betrieblichen blinden Flecken und verzögern die Reaktion auf Vorfälle. IBM Concert Operate, ehemals Cloud Pak für AIOps, verbindet bestehende Observability-Tools zu einer einheitlichen Plattform, liefert End-to-End-Transparenz, korreliert domänenübergreifende Warnungen und ermöglicht eine schnellere, kollaborativere Vorfalllösung in komplexen Umgebungen.

 Sehen Sie, wo IBM im Omdia-Universum rangiert: AIOps
Wichtige Funktionen

Mit Full Stack Observability werden Abhängigkeiten, Topologie und Systembeziehungen klarer, sodass es einfacher ist, Auswirkungen abzuschätzen und intelligentere betriebliche Entscheidungen zu treffen.

Abstraktes Diagramm mit drei horizontalen Linien, die farbige Knoten zeigen: Kreise, Rauten und Quadrate, die auf einem hellen Rasterhintergrund ausgerichtet sind.

Ereignisse in Echtzeit über Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerke hinweg aufnehmen und verarbeiten: Durch die Korrelation, Gruppierung und Deduplizierung von Alarmen können Teams Störungen reduzieren, unlösbare Vorfälle aufdecken und sich auf die wirklich wichtigen Probleme konzentrieren.

Grünes Quadrat mit einem Sechsecksymbol in der Mitte, verbunden durch mehrere Linien mit kleinen Kreis- und Rautenknoten auf der rechten Seite.

Erkennen, analysieren und verwalten Sie Vorfälle mit vollem Betriebskontext. Dies versetzt Teams in die Lage, Signale zu korrelieren, wahrscheinliche Ursachen zu lokalisieren und den Wirkungsbereich über abhängige Dienste hinweg zu verstehen, was zur Beschleunigung der Problemlösung beiträgt.

Verstreute farbige Kreise in Grün, Blau, Dunkeltürkis und Grau, die entlang horizontaler Hilfslinien auf hellem Hintergrund angeordnet sind.

Automatisieren Sie iterative Untersuchungsaktivitäten durch die Verwendung relevanter Wissensdatenbanken, einschließlich integrierter Vorfall- und Topologiedaten. Erweitern Sie Ihre Untersuchungen mit externen Agenten und Diagnosen aus den zugrunde liegenden Tools.

Blaues Quadrat in der Mitte eines kreisförmigen Zifferblatts mit Tickmarks, umgeben von konzentrischen Bögen mit orangefarbenen quadratischen Markierungen auf einem Gitter.

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit über ITOps, NetOps und SRE durch gemeinsamen Kontext, Echtzeit-Erkenntnisse und integrierte Workflows. Eine einheitliche operative Sichtweise hilft, Silos abzubauen und eine schnellere, koordinierte Reaktion auf und Behebung von Vorfällen zu ermöglichen.

Grünes Quadrat mit einem Sechseck und einem zentralen Kreis, verbunden durch verzweigte grüne und schwarze Linien zu den rechten Knoten.
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