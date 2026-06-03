Mit dem Wachstum der IT-Landschaften in Unternehmen führen isolierte Überwachungstools zu betrieblichen blinden Flecken und verzögern die Reaktion auf Vorfälle. IBM Concert Operate, ehemals Cloud Pak für AIOps, verbindet bestehende Observability-Tools zu einer einheitlichen Plattform, liefert End-to-End-Transparenz, korreliert domänenübergreifende Warnungen und ermöglicht eine schnellere, kollaborativere Vorfalllösung in komplexen Umgebungen.