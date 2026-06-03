Vereinheitlichung des Betriebsmanagements im gesamten vernetzten Unternehmen
Mit dem Wachstum der IT-Landschaften in Unternehmen führen isolierte Überwachungstools zu betrieblichen blinden Flecken und verzögern die Reaktion auf Vorfälle. IBM Concert Operate, ehemals Cloud Pak für AIOps, verbindet bestehende Observability-Tools zu einer einheitlichen Plattform, liefert End-to-End-Transparenz, korreliert domänenübergreifende Warnungen und ermöglicht eine schnellere, kollaborativere Vorfalllösung in komplexen Umgebungen.
Mit Full Stack Observability werden Abhängigkeiten, Topologie und Systembeziehungen klarer, sodass es einfacher ist, Auswirkungen abzuschätzen und intelligentere betriebliche Entscheidungen zu treffen.
Ereignisse in Echtzeit über Anwendungen, Infrastruktur und Netzwerke hinweg aufnehmen und verarbeiten: Durch die Korrelation, Gruppierung und Deduplizierung von Alarmen können Teams Störungen reduzieren, unlösbare Vorfälle aufdecken und sich auf die wirklich wichtigen Probleme konzentrieren.
Erkennen, analysieren und verwalten Sie Vorfälle mit vollem Betriebskontext. Dies versetzt Teams in die Lage, Signale zu korrelieren, wahrscheinliche Ursachen zu lokalisieren und den Wirkungsbereich über abhängige Dienste hinweg zu verstehen, was zur Beschleunigung der Problemlösung beiträgt.
Automatisieren Sie iterative Untersuchungsaktivitäten durch die Verwendung relevanter Wissensdatenbanken, einschließlich integrierter Vorfall- und Topologiedaten. Erweitern Sie Ihre Untersuchungen mit externen Agenten und Diagnosen aus den zugrunde liegenden Tools.
Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit über ITOps, NetOps und SRE durch gemeinsamen Kontext, Echtzeit-Erkenntnisse und integrierte Workflows. Eine einheitliche operative Sichtweise hilft, Silos abzubauen und eine schnellere, koordinierte Reaktion auf und Behebung von Vorfällen zu ermöglichen.