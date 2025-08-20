Schalten Sie grenzenlosen, nachweislichen Erfolg frei und skalieren Sie Ihr Geschäft mühelos mit IBM und Cockroach Labs
Ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen mit Cockroach Labs und IBM eine mühelose Skalierung, um den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden. Bewältigen Sie nahtlos massive transaktionale Workloads – global, flexibel und konsistent – mit sicherem Zugriff und ohne Ausfallzeiten.
Skalieren Sie Daten und Anwendungen sofort über mehrere Regionen hinweg mit verteiltem SQL von CockroachDB. Erfüllen Sie konsequent die Nachfrage und bewältigen Sie problemlos große Workloads weltweit, unabhängig davon, ob diese in der Cloud, On-Premises oder in Ihrer eigenen Cloud-Umgebung bereitgestellt werden.
Erreichen Sie unterbrechungsfreie Verfügbarkeit mit verteilten SQL-Funktionen in jeder Zone oder Region dank automatischem Failover, zuverlässigem Datenschutz und Upgrades ohne Ausfallzeiten mit unserer multiaktiven Infrastruktur.
Navigieren Sie zuversichtlich durch die Datensicherheit und verwalten Sie Ihre sensiblen Workflows mit den zuverlässigen Frameworks für Verschlüsselung, Confidential Computing und Compliance von IBM, während CockroachDB Ihnen die Kontrolle über die Datenlokalität gibt, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Compliance-Anforderungen zu unterstützen.
Schalten Sie das Potential Ihres Unternehmens frei, indem Sie Ihre Daten mit KI für moderne Workloads optimieren. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie Anwendungen und Dienste in mehreren Regionen ausführen und kontrollieren, wo sich Daten befinden.