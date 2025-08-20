Konsolidieren Sie Metadaten aus verschiedenen Quellen in einem einzigen, weltweit einheitlichen System. Mit der verteilten Architektur von CockroachDB stellen Sie sicher, dass die Metadaten hochverfügbar, sofort zugänglich und immer korrekt sind - unabhängig von der Region. Verwalten Sie regulatorische und betriebliche Anforderungen, indem Sie die Kontrolle darüber behalten, wo die Metadaten gespeichert sind, und ermöglichen Sie gleichzeitig Echtzeitzugriff und Updates für kritische Dienste.