Schalten Sie grenzenlosen, nachweislichen Erfolg frei und skalieren Sie Ihr Geschäft mühelos mit IBM und Cockroach Labs 

3D-Rendering von bunten digitalen Wellen

Anwendungen weltweit entwickeln und erweitern

Ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen mit Cockroach Labs und IBM eine mühelose Skalierung, um den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden. Bewältigen Sie nahtlos massive transaktionale Workloads – global, flexibel und konsistent – mit sicherem Zugriff und ohne Ausfallzeiten.  
Flexible globale Skalierung

Skalieren Sie Daten und Anwendungen sofort über mehrere Regionen hinweg mit verteiltem SQL von CockroachDB. Erfüllen Sie konsequent die Nachfrage und bewältigen Sie problemlos große Workloads weltweit, unabhängig davon, ob diese in der Cloud, On-Premises oder in Ihrer eigenen Cloud-Umgebung bereitgestellt werden.
Unübertroffene kontinuierliche Resilienz

Erreichen Sie unterbrechungsfreie Verfügbarkeit mit verteilten SQL-Funktionen in jeder Zone oder Region dank automatischem Failover, zuverlässigem Datenschutz und Upgrades ohne Ausfallzeiten mit unserer multiaktiven Infrastruktur.  
End-to-End-Sicherheit und Compliance

Navigieren Sie zuversichtlich durch die Datensicherheit und verwalten Sie Ihre sensiblen Workflows mit den zuverlässigen Frameworks für Verschlüsselung, Confidential Computing und Compliance von IBM, während CockroachDB Ihnen die Kontrolle über die Datenlokalität gibt, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Compliance-Anforderungen zu unterstützen.
Optimierte KI-Funktionen

Schalten Sie das Potential Ihres Unternehmens frei, indem Sie Ihre Daten mit KI für moderne Workloads optimieren. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie Anwendungen und Dienste in mehreren Regionen ausführen und kontrollieren, wo sich Daten befinden.  

Funktionen

Ein Mann in einem Anzug interagiert mit einem digitalen Netzwerktechnologie-Panel

Greifen Sie jederzeit einfach auf die Datenbank zu und erreichen Sie automatische Data Replication, starke Konsistenz und elastische Skalierung ohne manuelle Eingriffe.

 
Ein Rechenzentrum mit Racks voller Server und Netzwerk-Equipment, beleuchtet von bunten LEDs

Reibungslose Migration und Integration mit bestehenden Anwendungen und Tools mit der PostgreSQL-Schnittstelle.
3D-Rendering einer bunten Schaltung mit dem „KI“-Logo darauf

Führen Sie KI-Workloads schnell neben operativen Workloads aus und erreichen Sie Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Datenoptimierung mit nativen Vektordatentypen und Indizierungsfunktionen.  
Anwendungsfälle

Darstellung von Finanztechnologie und digitalen Zahlungskonzepten
Zahlungen ganz einfach überall ausführen

Führen Sie korrekte Zahlungstransaktionen durch und stellen Sie sicher, dass Zahlungssysteme für Ihre Kunden immer und überall verfügbar sind. 

 
Abbildung von Finanz- und Anlagekonzepten, einschließlich Wachstumsdiagrammen und Währungssymbolen
Effiziente Verwaltung von Bestellungen und Bestand

Verbessern Sie die Produktivität von Auftrags- und Bestandsverwaltungssystemen, indem Sie bei der jährlichen Infrastruktur sparen und sicherstellen, dass die Anwendungen mit den genauen Bestandsinformationen synchron sind.

 
Darstellung digitaler Sicherheitstechnologie mit verschiedenen Komponenten, darunter ein blaues Schutzschild, Schaltkreise und Blöcke
Schnelles Erkennen der Zugriffsverwaltung

Eliminieren Sie die zeitaufwändige Authentifizierung und Autorisierung für sicheren Zugriff auf Systeme und Daten an jedem beliebigen Ort. Greifen Sie genau auf die Datenbank zu, die Ihrem Kunden am nächsten ist, während CockroachDB als ein einziges logisches System mit der integrierten Replikation, Geoverteilung und ACID-Garantien von CockroachDB funktioniert.

  
Darstellung von Blöcken, die in einem digitalen Technologienetzwerk verbunden sind
Zuverlässige Zentralisierung und Skalierung von Metadaten

Konsolidieren Sie Metadaten aus verschiedenen Quellen in einem einzigen, weltweit einheitlichen System. Mit der verteilten Architektur von CockroachDB stellen Sie sicher, dass die Metadaten hochverfügbar, sofort zugänglich und immer korrekt sind - unabhängig von der Region. Verwalten Sie regulatorische und betriebliche Anforderungen, indem Sie die Kontrolle darüber behalten, wo die Metadaten gespeichert sind, und ermöglichen Sie gleichzeitig Echtzeitzugriff und Updates für kritische Dienste.
