IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS (CUAZ) beschleunigt und vereinfacht das Upgrade auf Enterprise COBOL 6 mit Analysen und Berichten in einer modernen Visual Studio Code (VS Code) Schnittstelle. CUAZ hilft Unternehmen, COBOL-Anwendungen zu modernisieren, die Komplexität von Upgrades zu reduzieren und mit unterstützten Compilern auf dem neuesten Stand zu bleiben, während die Leistung auf IBM® Z-Hardware optimiert wird.