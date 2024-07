Rufen Sie Daten aus mehreren IBM® VTAM®-Sitzungen ab und verwenden Sie sie in anderen Sitzungen. Sie können zwei komplexe Anwendungen in einem einzigen, leichter verständlichen Bildschirm zusammenfassen. Außerdem können Sie einen Tastendruck so programmieren, dass er eine Reihe von häufig ausgeführten Tastenanschlägen wiederholt, ähnlich wie Makros in einigen PC-Softwarepaketen.