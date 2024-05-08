Cloudnative Datenbanken mit hohem Sicherheitsniveau kostenlos testen
Mit Ihrem gebührenfreien Konto für IBM Cloud erhalten Sie Zugriff auf über 350 Produkte und können Apps, KI- und Analyse-Tools u. v. m. entwickeln.
Sichern Sie sich Zugriff auf über 40 dauerhaft gebührenfreie Produkte ohne Ablaufdatum, inklusive IBM® Cloud Datenbanken: IBM® Cloudant und IBM® Db2 on Cloud.
Dieses Guthaben ist 30 Tage lang für jedes beliebige Produkt in IBM® Cloud gültig. Der Betrag wird Ihrem Konto nach der Registrierung automatisch gutgeschrieben.
Nutzen Sie Ihr Guthaben im Wert von 200 USD für die Entwicklung mit relationalen, Dokument-, Key-Value-, Speicherdatenbanken und mehr.
Mit Ihrem kostenlosen IBM Cloud-Konto erhalten Sie Zugriff auf über 40 Produkte mit Lite-Preistarifen Das bedeutet, dass der Plan für diese Produkte dauerhaft kostenlos ist. Dieser Plan bleibt dauerhaft bestehen und Sie müssen niemals für ihn bezahlen.
Für die Nutzung der IBM Cloud müssen Sie zuerst ein Konto erstellen, wofür Sie Ihre E-Mail-Adresse verwenden (E-Mail-Adresse darf nicht mit einem bereits existierenden Konto verknüpft sein).
Die Zahlungsdaten müssen im Voraus angegeben werden, aber Ihnen wird erst dann eine Gebühr berechnet, wenn Sie einen kostenpflichtigen Service in Anspruch nehmen; allerdings wird Ihre Karte zur Überprüfung der Echtheit mit einem geringen Betrag belastet.
Eine Bestätigungsnachricht zeigt die Belastung auf Ihrem Bildschirm an, nachdem Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingegeben haben. Der Betrag wird vom Händler festgelegt, liegt jedoch normalerweise bei etwa 1,00 USD.
Die Speicherung dieser Angaben erleichtert Ihnen den nahtlosen Übergang zu einem nutzungsbasierten Plan, sofern Sie sich dafür entscheiden.
Für Lite-Pläne fallen niemals Gebühren an. Um jedoch das kostenlose Nutzungskontingent von Nicht-Lite-Plänen nutzen zu können, ist ein Upgrade auf einen nutzungsbasierten Plan erforderlich. Wenn Sie den Schwellenwert des kostenlosen Nutzungskontingents für den Service überschreiten, wird Ihnen die Ressourcennutzung monatlich in Rechnung gestellt.
Sie können jeweils separate Schwellenwerte für Ihre Ausgaben für die Bereiche Konto, Container, Laufzeit, alle Services und bestimmte Services einrichten. Sie erhalten dann automatisch eine Benachrichtigung, sobald Ihre monatlichen Ausgaben 80 %, 90 % und 100 % dieser Schwellenwerte erreichen. Um Ausgabenbenachrichtigungen festzulegen, klicken Sie auf Verwalten > Abrechnung und Nutzung und wählen Sie Ausgabenbenachrichtigungen aus. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ausgabenbenachrichtigung einstellen.
Dauerhaft kostenlos: Diese Produkte gehören zu einem Lite-Plan, der niemals ausläuft. So ist gewährleistet, dass Sie unbesorgt an Ihren Projekten arbeiten können und keine ungewollten Rechnungen anfallen. Die Kontingente des Lite-Plans sind nutzungsabhängig, dauerhaft verfügbar und werden monatlich oder einmalig erneuert. Alle Produkte mit Lite-Plan anzeigen
Kostenlose Testversion: Dabei handelt es sich um Premium-Testversionen, für die ein Konto mit nutzungsabhängiger Abrechnung oder ein Abonnementkonto erforderlich ist. Abhängig vom Produkt kann das Kontingent für einen bestimmten Zeitraum oder auf Nutzungsbasis gültig sein oder niemals ablaufen. Für einige Produkte fallen Gebühren an, wenn Ihr Verbrauch das kostenlose Kontingent übersteigt. Alle Produkte mit kostenlosem Plan anzeigen
Beim Erreichen einer Kontingentbeschränkung für eine Lite-Plan-Instanz wird der Service für den entsprechenden Monat ausgesetzt. Kontingentbeschränkungen gelten pro Unternehmen, nicht pro Instanz. Die Nutzung vorangegangener Instanzen wird auf neue Instanzen, die im selben Unternehmen erstellt werden, angerechnet.Die Kontingentbeschränkungen werden jeweils zum Monatsanfang zurückgesetzt.
Sie können Ihre Nutzung überprüfen, indem Sie in der Konsole zu Verwalten > Abrechnung und Nutzung gehen und Nutzung auswählen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Nutzung anzeigen.
Um das Guthaben von 200 USD zu erhalten, müssen Sie zunächst ein Upgrade auf ein Konto mit nutzungsbasierter Abrechnung durchführen. Wenn Sie dies bereits getan haben, rufen Sie die Nutzungsseite in der IBM Cloud-Konsole auf, wo das Guthaben von 200 USD angezeigt wird. Sie können auch zur Seite mit den Kontoeinstellungen gehen, um Ihre aktiven Werbeaktionen anzuzeigen. Ihr Werbeaktionsguthaben im Wert von 200 USD wird automatisch angewendet. Unter Umständen kann es einige Stunden dauern, bis es in Ihrem Konto angezeigt wird. Das Guthaben ist nur bei neu erstellten Pay-As-You-Go-Konten, also nutzungsabhängigen Konten, verfügbar und kann nicht mit Angeboten anderer Anbieter kombiniert werden.
Die kostenlosen Testkonten von IBM Cloud sind für alle Lehrkräfte und Studierende akkreditierter akademischer Einrichtungen verfügbar. Zur Erstellung eines Testkontos gehen Sie bitte auf Nutzen Sie die Power von IBM und bestätigen die Berechtigungsnachweise für Ihre Einrichtung. Testkonten laufen nach 30 Tagen ab.
Gehen Sie zu Abrechnung und Werbeaktionen und geben Sie Ihren Werbeaktionscode ein, überprüfen Sie die Informationen zur Werbeaktion und klicken Sie auf „Anwenden“.
Bitte beachten Sie, dass Sie zum Zweck der Authentifizierung eine Kreditkarte für Ihr Konto hinterlegen müssen, damit Werbeaktionscodes angewendet werden können.
Sie können den Kostenschätzer zum Abschätzen Ihrer Kosten für Produkte von IBM® Cloud verwenden, indem Sie die Pläne an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. In unserem Katalog können Sie nach weiteren Produkten suchen, die Sie eventuell für Ihre Kostenschätzung mitberücksichtigen möchten.
Sie erhalten kostenlosen technischen Support über Stack Overflow (Link befindet sich außerhalb von IBM). Sie können Fälle öffnen, die sich auf Access Management, Konten sowie Abrechnung und Nutzung beziehen.
Ohne Gebühren. Ohne Verpflichtungen. Jederzeit kündbar.
Verbesserte Betriebszeiten, hohe Verfügbarkeit und Skalierungsfunktionen und mehr.So vereinfacht IBM® Cloud die Datenverwaltung.
Nutzen Sie dieses Guthaben, um eine Clouddatenbank Ihrer Wahl in IBM® Cloud zu testen. Zusätzlich zu Ihrem Guthaben können Sie über 40 weitere Produkte kostenlos nutzen.