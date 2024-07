Anomalieerkennung

Verwenden Sie die automatische Analyse für eine frühere Erkennung in Protokollen und Warnmeldungen Automatisches Parsing erkennt Anomalien früher als regelbasierte Alerts. Wenn eine Anomalie entdeckt wird, generiert der Story Service ein Ticket, einen Chat oder eine Warnung in dem von Ihnen gewählten Chat Service, der dann mit historischen Ticket- und Beweisdaten aus den Domaintools gefüllt wird. Das bedeutet, dass präskriptive Abhilfemaßnahmen in einem einzigen Erlebnis und nicht über die Überwachung mehrerer Bildschirme erfolgen. So erhalten die Teams den notwendigen Kontext für ein proaktives Umgebungsmanagement.