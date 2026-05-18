Von Einkauf und Produktion bis hin zu Handel und Compliance-Berichterstattung bietet IBM Product Carbon Ledger einheitliche Transparenz über Ihre gesamte Lieferkette für erneuerbare Energien.

Unsere Plattform ermöglicht es Beschaffungsteams, die Herkunft von Rohstoffen zu verfolgen, Betriebsleitern, die Integrität der Massenbilanz zu überwachen, Händlern, Nachhaltigkeitserklärungen zu verwalten, und Compliance-Beauftragten, revisionssichere Berichte zu erstellen. Alle diese Prozesse laufen über ein einziges, integriertes System ab.