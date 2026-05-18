Verwandeln Sie die Komplexität erneuerbarer Lieferketten in revisionssicheres Vertrauen
Verlässliche Rückverfolgbarkeit für die Verarbeitungsbranchen
IBM Product Carbon Ledger unterstützt Produzenten, Händler und Compliance-Teams bei der Digitalisierung der Rückverfolgbarkeit, der Automatisierung der Nachhaltigkeitsdatenverarbeitung und der Vorbereitung auf sich entwickelnde Vorschriften für die Verarbeitungsbranchen.
Lückenlose Nachverfolgbarkeit der Lieferkette vom Ursprung bis zur Auslieferung.
Fortlaufende vierteljährliche Bilanzierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Stellen Sie bereit, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen.
Sicherheit und Datenschutzkontrollen der Unternehmensklasse
Warum sollten Sie sich für IBM Product Carbon Ledger entscheiden?
Eine speziell entwickelte IBM Plattform für die Rückverfolgbarkeit erneuerbarer Produkte, die Einhaltung von Vorschriften und die betriebliche Agilität.
Bleiben Sie den sich wandelnden Nachhaltigkeitsanforderungen einen Schritt voraus – mit revisionssicheren Aufzeichnungen, rückverfolgbaren Daten zur Produktkette sowie Unterstützung bei der Anpassung an die RED-III-Richtlinie, der Einhaltung der ISCC-Standards, der Massenbilanzierung und den gesetzlichen Meldepflichten.
Reduzieren Sie die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen und die manuelle Dokumentenbearbeitung durch eine einheitliche Plattform, die Nachhaltigkeitsdaten in den Bereichen Einkauf, Produktion, Logistik, Handel, Vertrieb und Compliance miteinander verbindet.
Verfolgen Sie Materialien, Zertifikate, Nachhaltigkeitsnachweise, Produktbewegungen und zugehörige Aufzeichnungen vom Ursprung bis zur Auslieferung mit einer konsistenten, nachvollziehbaren Dokumentation.
Stellen Sie mit Zuversicht auf einem IBM Asset bereit, das von Asset Engineering, Unternehmensklasse-Entwicklungspraktiken, Produktwartung sowie IBM® Security und Privacy by Design unterstützt wird.
Adoptieren Sie die Funktionen, die Sie heute benötigen, und bewahren Sie die Flexibilität für morgen durch eine moderne modulare Microservice-Architektur und API-basierte Konnektivität zu ERP-, CTRM- und Anlagensystemen.
Reagieren Sie schneller auf regulatorische Änderungen, neue Geschäftsanforderungen und künftige Anwendungsfälle für Nachhaltigkeit mit einer Plattform, die auf der Cloud basiert und für kontinuierliche Verbesserungen, Roadmap-Weiterentwicklung und KI-gestützte Workflows konzipiert ist.
Eine leistungsstarke Plattform, mehrere Prozesse
Stellen Sie die Systeme unabhängig voneinander oder gemeinsam bereit, um die Rückverfolgbarkeit, die Einhaltung von Vorschriften und die Transparenz der Wertschöpfungskette für erneuerbare Produkte zu verbessern.
Vom Rohstoffbezug bis zum Produktverkauf unterstützt das Biofuels-Modul Unternehmen dabei, Nachhaltigkeitserklärungen, Herkunftsnachweise und vierteljährliche Massenbilanzprozesse kontrollierter und transparenter zu gestalten.
Das RFNBO-Modul unterstützt Teams dabei, die Rückverfolgbarkeit und Nachweisanforderungen im Zusammenhang mit erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biologischen Ursprungs zu verwalten, einschließlich der Verknüpfung erneuerbaren Stroms, der Validierung des Ursprungs und der Meldebereitschaft.
Von Einkauf und Produktion bis hin zu Handel und Compliance-Berichterstattung bietet IBM Product Carbon Ledger einheitliche Transparenz über Ihre gesamte Lieferkette für erneuerbare Energien.
Unsere Plattform ermöglicht es Beschaffungsteams, die Herkunft von Rohstoffen zu verfolgen, Betriebsleitern, die Integrität der Massenbilanz zu überwachen, Händlern, Nachhaltigkeitserklärungen zu verwalten, und Compliance-Beauftragten, revisionssichere Berichte zu erstellen. Alle diese Prozesse laufen über ein einziges, integriertes System ab.