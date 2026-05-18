IBM Product Carbon Ledger

Verwandeln Sie die Komplexität erneuerbarer Lieferketten in revisionssicheres Vertrauen

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Luftaufnahme eines modernen Kreisverkehrs

Überblick

Verlässliche Rückverfolgbarkeit für die Verarbeitungsbranchen

IBM Product Carbon Ledger unterstützt Produzenten, Händler und Compliance-Teams bei der Digitalisierung der Rückverfolgbarkeit, der Automatisierung der Nachhaltigkeitsdatenverarbeitung und der Vorbereitung auf sich entwickelnde Vorschriften für die Verarbeitungsbranchen.

 

 
Revisionssichere Rückverfolgbarkeit

Lückenlose Nachverfolgbarkeit der Lieferkette vom Ursprung bis zur Auslieferung.

 Integrität der Massenbilanz

Fortlaufende vierteljährliche Bilanzierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

 Modulare Cloud-Architektur

Stellen Sie bereit, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen.

 IBM Security® und Privacy by Design

Sicherheit und Datenschutzkontrollen der Unternehmensklasse

Funktionen

Warum sollten Sie sich für IBM Product Carbon Ledger entscheiden?

Eine speziell entwickelte IBM Plattform für die Rückverfolgbarkeit erneuerbarer Produkte, die Einhaltung von Vorschriften und die betriebliche Agilität.

Compliance-gerechtes Design

Bleiben Sie den sich wandelnden Nachhaltigkeitsanforderungen einen Schritt voraus – mit revisionssicheren Aufzeichnungen, rückverfolgbaren Daten zur Produktkette sowie Unterstützung bei der Anpassung an die RED-III-Richtlinie, der Einhaltung der ISCC-Standards, der Massenbilanzierung und den gesetzlichen Meldepflichten.

Illustration eines dreidimensionalen Glaswürfels in Türkis-, Blau-, Grün- und Violetttönen

Entwickelt, um manuelle, fragmentierte Prozesse zu ersetzen

Reduzieren Sie die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen und die manuelle Dokumentenbearbeitung durch eine einheitliche Plattform, die Nachhaltigkeitsdaten in den Bereichen Einkauf, Produktion, Logistik, Handel, Vertrieb und Compliance miteinander verbindet.

Fluss in Form eines Gehirns mit verbundenen Linien und verschiedenen Symbolen in blauen Farbtönen

Durchgängige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette

Verfolgen Sie Materialien, Zertifikate, Nachhaltigkeitsnachweise, Produktbewegungen und zugehörige Aufzeichnungen vom Ursprung bis zur Auslieferung mit einer konsistenten, nachvollziehbaren Dokumentation.

Abstrakte Illustration einer Lieferkette mit miteinander verbundenen blauen Linien und kreisförmigen Mustern

Von IBM für das Vertrauen von Unternehmen entwickelt

Stellen Sie mit Zuversicht auf einem IBM Asset bereit, das von Asset Engineering, Unternehmensklasse-Entwicklungspraktiken, Produktwartung sowie IBM® Security und Privacy by Design unterstützt wird.

Abstrakte Grafik mit durchgehenden blauen und grünen Schleifen, Pfeilen und Punkten, die einen zusammenhängenden Kreislauf bilden

Modular, cloudnativ und integrationsfreundlich

Adoptieren Sie die Funktionen, die Sie heute benötigen, und bewahren Sie die Flexibilität für morgen durch eine moderne modulare Microservice-Architektur und API-basierte Konnektivität zu ERP-, CTRM- und Anlagensystemen.

Abstrakte Illustration einer Wertschöpfungskette mit verbundenen kreisförmigen Symbolen, darunter eine Person, ein Globus und ein Blatt um ein zentrales Netzwerk innerhalb eines großen Gradientenkreises

Für Veränderungen konzipiert

Reagieren Sie schneller auf regulatorische Änderungen, neue Geschäftsanforderungen und künftige Anwendungsfälle für Nachhaltigkeit mit einer Plattform, die auf der Cloud basiert und für kontinuierliche Verbesserungen, Roadmap-Weiterentwicklung und KI-gestützte Workflows konzipiert ist.

Abstrakte Illustration widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten, dargestellt durch miteinander verbundenen roten, grünen und blauen geschwungenen Linien mit Richtungspfeilen

Spezifikationen

Eine leistungsstarke Plattform, mehrere Prozesse

Stellen Sie die Systeme unabhängig voneinander oder gemeinsam bereit, um die Rückverfolgbarkeit, die Einhaltung von Vorschriften und die Transparenz der Wertschöpfungskette für erneuerbare Produkte zu verbessern.

Biokraftstoff-Modul

Vollständige Rückverfolgbarkeit von Biokraftstoffen. Verfolgen Sie erneuerbare Materialien. Verwalten Sie die Massenbilanz. Unterstützen Sie die Revisionssicherheit.

Vom Rohstoffbezug bis zum Produktverkauf unterstützt das Biofuels-Modul Unternehmen dabei, Nachhaltigkeitserklärungen, Herkunftsnachweise und vierteljährliche Massenbilanzprozesse kontrollierter und transparenter zu gestalten.

  •  
  • Laufende Massenbilanzverfolgung über Einkauf, Produktion und Vertrieb hinweg
  • Transparenz der Lieferkette vom Ursprung bis zur Lieferung an den Kunden
  • Nachhaltigkeitserklärung und Nachweis des Nachhaltigkeitsmanagements
  • Abstimmung von erneuerbaren Energieeinkäufen, Ausgaben und Verkaufspositionen
  • Revisionssichere Berichterstattung und nachweisende Rückverfolgbarkeit über die gesamte Wertschöpfungskette
 

RFNBO-Modul

Unterstützung der RFNBO-Rückverfolgbarkeit mit zeitgebundenen Beweisen und Compliance-orientierten Kontrollen.

Das RFNBO-Modul unterstützt Teams dabei, die Rückverfolgbarkeit und Nachweisanforderungen im Zusammenhang mit erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biologischen Ursprungs zu verwalten, einschließlich der Verknüpfung erneuerbaren Stroms, der Validierung des Ursprungs und der Meldebereitschaft.

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  • Zeitkorrelierte Erfassung erneuerbarer Energien
  • Unterstützung der Nachweise für Herkunft, Zusätzlichkeit und geografische Korrelation
  • Nachverfolgbare Verbindung zwischen Produktionsereignissen und unterstützenden Compliance-Datensätzen
  • Strukturierte Berichterstattung für regulatorische und Sicherheitsanforderungen
  • Cloudnative Grundlage für die sich entwickelnden RFNBO-Anforderungen
 

IBM Product Carbon Ledger in Aktion erleben

Von Einkauf und Produktion bis hin zu Handel und Compliance-Berichterstattung bietet IBM Product Carbon Ledger einheitliche Transparenz über Ihre gesamte Lieferkette für erneuerbare Energien.

Unsere Plattform ermöglicht es Beschaffungsteams, die Herkunft von Rohstoffen zu verfolgen, Betriebsleitern, die Integrität der Massenbilanz zu überwachen, Händlern, Nachhaltigkeitserklärungen zu verwalten, und Compliance-Beauftragten, revisionssichere Berichte zu erstellen. Alle diese Prozesse laufen über ein einziges, integriertes System ab.

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Screenshot der Benutzeroberfläche von IBM Consulting Product Carbon Ledger

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Executive Partner IBM Global E&R Industry
Associate Partner & Global SAP Lead for Energy & Resources
Global Industry, Energy & Chemicals SME & PCL Product Owner
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