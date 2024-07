IBM und Box sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Arbeit in Ihrem Unternehmen zu transformieren. Die Partnerschaft basiert auf der Integration von IBM-Technologie und der einheitlichen, sicherheitsrelevanten und benutzerfreundlichen Box-Lösung in der Cloud. So haben Sie einen zentralen Ort, an dem Sie Ihre Inhalte sowohl intern als auch extern verwalten, steuern und gemeinsam bearbeiten können. Box verbindet sich mit all Ihren Apps, um den modernen Arbeitsplatz von überall aus zu ermöglichen.