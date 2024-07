Mit automatisierter, eingebetteter Softwareentwicklung nahezu in Echtzeit können Sie vom Design zur Implementierung übergehen. Systems Design Rhapsody – Architect for Software generiert C-, C++-, Java- und C#-Code-Frames, um die Struktur und Architektur Ihres Designs zu entwickeln. Mithilfe von Code-Frames können Sie entweder ein Modell oder den Code detailliert codieren. Die IBM ELM-Anwendung synchronisiert die Änderungen für konsistente Daten. Das MARTE-Profil hilft Ihnen, die Leistung nahezu in Echtzeit zu modellieren und Designengpässe zu analysieren.