Entdecken Sie, wie Sie qualitativ hochwertigere und zuverlässigere APIs bereitstellen und sich gleichzeitig an die sich ändernden Geschäftsanforderungen anpassen können. Lernen Sie, wie Sie KI und Automatisierung einsetzen können, um API-Tests während des Design- und Produktionslebenszyklus zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Eine Demo über die Anwendung von Automatisierung und maschinellem Lernen, um nicht verwaltete und potenziell unsichere APIs zu identifizieren, APIs auf Fehlkonfigurationen und Schwachstellen zu prüfen und bösartigen Datenverkehr in Echtzeit zu erkennen und zu blockieren.

Erfahren Sie, wie Sie die vorgefertigten Dashboards nutzen können, um auf einfache Weise Ihre API-Daten abzurufen und Einblicke in den allgemeinen Systemzustand und die API-Optimierung zu erhalten. Analysieren Sie die technischen Aspekte der API-Optimierung und ihre Auswirkungen auf das Geschäft, z. B. die Identifizierung der Kunden, die sie nutzen, und wie viel Umsatz sie generieren. Entdecken Sie die Ursachen für bestimmte Probleme wie API-Latenz und -Fehler.

Webinar

Entwerfen Sie mit der Governance-Funktion von IBM API Connect Standards für Ihre APIs und setzen Sie diese durch.

In dieser Sitzung erfahren Sie, was Governance im API-Bereich bedeutet, was ohne sie geschieht und wie sie mit API Connect mühelos umgesetzt werden kann.