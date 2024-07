Die zunehmende Einführung der Hybrid Cloud führt zu extensiver Datenspeicherung, ob im Data Warehouse, Data Lake oder Lakehouse oder in verschiedenen Clouds und On-Prem-Umgebungen. APIs sind das wesentliche Bindeglied zwischen den verschiedenen Datenquellen und Anwendungen, und so werden mehr APIs entwickelt als je zuvor. Eines der am schnellsten wachsenden API-Formate der letzten Jahre ist GraphQL. Mit GraphQL können Unternehmen schneller an ihren APIs und der Anwendungsentwicklung arbeiten, indem sie eine einheitliche GraphQL-API-Schicht für alle ihre Daten entwickeln.

Mit IBM API Connect können Sie in wenigen Minuten eine GraphQL-API auf Produktionsebene erstellen und bereitstellen. Geben Sie einfach die Verbindungsdetails Ihrer Datenquelle an und schon wird eine sichere und optimierte GraphQL-API generiert. Sie können auch Daten aus verschiedenen Quellen wie SQL, NoSQL, REST, SOAP und anderen GraphQL-APIs kombinieren (oder zusammenführen). In API Connect integrierte GraphQL-APIs sind von Natur aus sicher und leistungsstark, da sie in einer speicherinternen, Golang-basierten GraphQL-Engine ausgeführt werden.