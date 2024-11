Beiträge und Ausgaben

Seit mehr als einem Jahrhundert ist IBM ein Arbeitgeber und Investor in den Ländern und Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, auch in den Vereinigten Staaten. Im Rahmen seiner politischen Interessenvertretung unterhält IBM in fast allen US-Bundesstaaten und Territorien ein Netzwerk von leitenden Staats- und Standortmanagern, die zusätzlich zu ihren normalen geschäftlichen Aufgaben auch dazu beitragen, IBM in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu vertreten.

Diese Führungskräfte arbeiten unter der Leitung von IBM Government and Regulatory Affairs und IBM Corporate Citizenship und können das Unternehmen bei lokalen Gemeindeveranstaltungen, in staatlichen und lokalen Wirtschaftsverbänden sowie gegenüber staatlichen und lokalen Regierungsbeamten vertreten. Mindestens einmal im Jahr werden die leitenden Staats- und Standortbeauftragten nach Washington eingeladen, um an einer zweitägigen, von IBM Government and Regulatory Affairs organisierten Lobbyveranstaltung teilzunehmen, bei der sie über Fragen der öffentlichen Ordnung informiert werden und Treffen mit Kongressabgeordneten aus ihren Heimatbundesstaaten und -distrikten abhalten.

Von Zeit zu Zeit werden diese Führungskräfte mit IBM Government and Regulatory Affairs zusammenarbeiten, um gewählte Amtsträger in IBM-Einrichtungen in den Vereinigten Staaten zu empfangen und sie über die Geschäftsaktivitäten oder technologischen Entwicklungen des Unternehmens zu informieren. Wie jedoch in Abschnitt 6.6 der Business Conduct Guidelines festgelegt, sind politische Kampagnen oder Wahlwerbung auf IBM-Gelände nicht gestattet. Die Zeit und die Kosten der IBM-Mitarbeiter, die sich in der Basis-Lobbyarbeit engagieren, werden von IBM Government and Regulatory Affairs erfasst und in die vierteljährlichen Lobbying-Berichte von IBM auf Bundesebene aufgenommen.