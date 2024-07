Cyberangriffe nehmen zu und die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung haben ein Allzeithoch von 4,45 Millionen USD erreicht1. Mit IBM Security QRadar SIEM können Sie zuverlässige Alerts in Echtzeit priorisieren, indem Sie Analysen und Threat-Intelligence korrelieren, damit sich Ihre Kunden auf die Untersuchung und Beseitigung der richtigen Bedrohungen konzentrieren können. IBM Security QRadar EDR arbeitet mit intelligenter Automatisierung und KI. So können Sie für Ihre Kunden bekannte und unbekannte Endpunkt-Bedrohungen wie Ransomware oder dateilose Angriffe nahezu in Echtzeit beseitigen.

Mit IBM Security QRadar SIEM und IBM Security QRadar EDR können Sie Ihren Kunden die folgenden Leistungen anbieten: