Ankündigung: Technische Vorschau für IBM Db2 Serverless – eine serverlose Datenbank für Entwickler und Agenten

Erstellen Sie in Sekundenschnelle eine Db2-Datenbank. Verbinden Sie Ihre Anwendung. Fangen Sie an zu entwickeln. Keine Kapazität, die geplant werden muss, keine Infrastruktur, die dimensioniert werden muss, keine operativen Abläufe, die ausgeführt werden müssen.
Wir freuen uns, die technische Vorschau von IBM Db2 Serverless anzukündigen: ein vollständig verwalteter, cloudnative Datenbankdienst, der es einfach macht, Datenbanken zu erstellen, zu verbinden und zu skalieren, ohne Infrastruktur verwalten zu müssen. Es bringt die IBM Db2-Engine, der Unternehmen bereits vertrauen, in ein vollständig serverloses Modell – samt Self-Service-Bereitstellung, Sicherheit der Unternehmensklasse und elastischer Skalierung, die keine Kapazitätsplanung im Voraus erfordert.
Da immer mehr Anwendungen und KI-Agenten Datenbanken selbst erstellen und betreiben, benötigen sie eine Datenbank, die in ihrer Geschwindigkeit reagiert und sie nicht mit der Bereitstellung oder Skalierung warten lässt. Db2 Serverless erfüllt dieses Bedürfnis, ohne einen Kompromiss zu erzwingen. Agenten und Entwickler profitieren von der Serverless-Geschwindigkeit einer Engine, die sich bei anspruchsvollen, geschäftskritischen Workloads bewährt hat, und das mit der Sicherheit, Datenintegrität und Zuverlässigkeit, die diese Workloads erfordern. Agenten erstellen und verwalten Datenbanken im Code über REST- und MCP-Schnittstellen, und Snapshot-basierte Verzweigungen stellen isolierte Kopien der Produktionsumgebung für Entwicklung und Tests bereit.
KI-Assistenten und Softwareagenten generieren nun gemeinsam Code, stellen Dienstleistungen bereit und leiten gemeinsam Anwendungen. Um diesen Kreislauf zu schließen, muss eine Datenbank einfach programmatisch zu erstellen und zu verwalten sein.
Db2 Serverless liefert in der technischen Vorschau die Bausteine:
Das macht es Entwicklern und ihren Tools leicht, Db2 im Code zu erstellen, zu konfigurieren und zu verwalten, sodass die Einrichtung einer Datenbank direkt in einen Workflow passt.
Das Snapshot-basierte Branching ist ein herausragender Vorteil beim Launch. Sie können jetzt isolierte Kopien einer Datenbank für Entwicklung und Tests erstellen, ohne die Produktion zu beeinflussen. Testen Sie Schemaänderungen, validieren Sie Aktualisierungen, probieren Sie neue Funktionen aus und führen Sie parallele Arbeiten aus – jeweils in einer eigenen Umgebung.
Mit dem Wachstum der KI-unterstützten Entwicklung wird die Verzweigung immer wichtiger. Entwickler und Agenten benötigen sichere Umgebungen zum Experimentieren und Iterieren. Verzweigungen liefern ihnen genau das und schützen dabei die Produktion.
Db2 Serverless reduziert den Betriebsaufwand und koppelt die Kosten an die tatsächliche Nutzung, sodass Sie nie überprovisionieren und nie warten müssen:
Serverlose Einfachheit dank der Db2-Grundlage. Die technische Vorschau umfasst:
Sie erhalten eine produktionsreife Engine, die vom ersten Tag an weiterentwickelt werden kann, sodass jedes Team souverän darauf aufbauen kann.
IBM Db2 Serverless ist ein starker Kandidat für transaktionale Apps, neue Entwicklung, Entwicklungs- und Testumgebungen, PoCs und einfache Analysen. Die technische Vorschau ist Ihre erste Gelegenheit, darauf aufzubauen.
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