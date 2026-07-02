Ankündigung: Technische Vorschau für IBM Db2 Serverless – eine serverlose Datenbank für Entwickler und Agenten

Wir freuen uns, die technische Vorschau von IBM Db2 Serverless anzukündigen: ein vollständig verwalteter, cloudnative Datenbankdienst, der es einfach macht, Datenbanken zu erstellen, zu verbinden und zu skalieren, ohne Infrastruktur verwalten zu müssen. Es bringt die IBM Db2-Engine, der Unternehmen bereits vertrauen, in ein vollständig serverloses Modell – samt Self-Service-Bereitstellung, Sicherheit der Unternehmensklasse und elastischer Skalierung, die keine Kapazitätsplanung im Voraus erfordert.

Da immer mehr Anwendungen und KI-Agenten Datenbanken selbst erstellen und betreiben, benötigen sie eine Datenbank, die in ihrer Geschwindigkeit reagiert und sie nicht mit der Bereitstellung oder Skalierung warten lässt. Db2 Serverless erfüllt dieses Bedürfnis, ohne einen Kompromiss zu erzwingen. Agenten und Entwickler profitieren von der Serverless-Geschwindigkeit einer Engine, die sich bei anspruchsvollen, geschäftskritischen Workloads bewährt hat, und das mit der Sicherheit, Datenintegrität und Zuverlässigkeit, die diese Workloads erfordern. Agenten erstellen und verwalten Datenbanken im Code über REST- und MCP-Schnittstellen, und Snapshot-basierte Verzweigungen stellen isolierte Kopien der Produktionsumgebung für Entwicklung und Tests bereit.