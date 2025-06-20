StreamSets SDK for Python 6.6: Mehr Leistung, mehr Kontrolle und mehr Zusammenarbeit

20. Juni 2025
StreamSets SDK for Python 6.6 enthält zahlreiche leistungsstarke neue Funktionen, mit denen Benutzer ihre Datenintegrationspipelines einfacher als je zuvor programmgesteuert und in großem Umfang erstellen, sichern und verwalten können.
Mit dieser Version erweitern wir das SDK um drei Hauptfunktionen: die Suche nach akzeptablen Werten, die Unterstützung von Projekten und Regeln für den Netzwerkzugriff. Ganz gleich, ob Sie Pipelines von Grund auf neu aufbauen, StreamSets teamübergreifend skalieren oder den Zugriff nach IP sichern, 6.6 bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, alles im Code.
Das Erstellen von Pipelines über das SDK ist jetzt noch einfacher. Bisher mussten Benutzer, die Pipelinedefinitionen in Python skripten, auf die Benutzeroberfläche oder die Dokumentation verweisen, um zu bestimmen, welche Werte für bestimmte Phasenkonfigurationen gültig waren, insbesondere wenn Dropdowns in der Benutzeroberfläche die einzige Quelle der Wahrheit waren.
Mit der neuen Methode für akzeptable Werte können Sie mit dem SDK alle gültigen Werte für ein bestimmtes Konfigurationsfeld programmgesteuert abfragen. Dies macht die Erstellung dynamischer Pipelines und die Integration von StreamSets in benutzerdefinierte Tools zuverlässiger, testbarer und schneller.
Kein Versuch und Irrtum mehr. Nur gültige Konfigurationen, jedes Mal.
In der Benutzeroberfläche werden die Konfigurationsoptionen für die einzelnen Felder deutlich gemacht.
Mit dem SDK können wir nun die akzeptablen Werte für jede Phase abfragen:
Beispiel: Abfragen von akzeptablen Werten
Die Verwaltung der Entwicklung durch mehrere Teams in einer gemeinsamen Umgebung war früher eine Herausforderung. Ohne Isolierung kann die Zusammenarbeit schnell ins Chaos stürzen.
Mit der Einführung von Projekten in das SDK können Sie nun Projekte, die integrierten kollaborativen Arbeitsbereiche von StreamSets, programmatisch erstellen, organisieren und verwalten, ohne die Benutzeroberfläche verwenden zu müssen. Jedes Projekt bietet eine saubere Grenze für die Pipelines, Verbindungen, Aufträge und Assets Ihres Teams. Projekte verwandeln StreamSets in eine mandantenfähige, unternehmenstaugliche Plattform. Kunden gewinnen Klarheit, Sicherheit und Skalierbarkeit, ohne mehrere Instanzen bereitstellen zu müssen.
Eine Instanz. Viele Teams. Keine Reibung.
Beispiel: Verwalten von Projekten
Sicherheit sollte niemals nur eine UI-Operation sein.
StreamSets SDK for Python 6.6 führt eine vollständige Verwaltung von Netzwerkzugriffsregeln ein und bietet Ihnen Zugriff auf API-Ebene, um den Satz von IPs zu definieren und zu bearbeiten, die sich bei Ihrer StreamSets-Umgebung authentifizieren dürfen.
Ganz gleich, ob Sie das Onboarding automatisieren, StreamSets in Hybrid Clouds bereitstellen oder Netzwerkrichtlinien durchsetzen, mit dem SDK können Sie die Sicherheit jetzt mit der gleichen Disziplin verwalten wie den Rest Ihrer Infrastruktur.
Definieren. Durchsetzen. Automatisieren. Alles über Code.
SDK-Beispiel: Verwalten von Netzwerkzugriffsregeln
StreamSets SDK for Python 6.6 ist nicht nur eine Versionsänderung, sondern ein Fortschritt in Bezug auf Entwicklererfahrung, Skalierbarkeit für Unternehmen und Plattformautomatisierung. Diese Funktionen wurden als Reaktion auf das Feedback von Teams entwickelt, die Echtzeit-Datenflüsse in komplexen, regulierten Umgebungen verwalten. Und sie machen StreamSets noch skalierbarer, leistungsfähiger und unternehmenstauglicher.
Die SDK 6.6-Version ist ab sofort auf PyPI verfügbar. Eine Dokumentation und Beispielcode-Snippets sind in Kürze verfügbar, aber Sie können diese neuen Funktionen bereits in Ihrer bevorzugten IDE erkunden, indem Sie den unten stehenden pip-Befehl ausführen.