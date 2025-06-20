StreamSets SDK for Python 6.6: Mehr Leistung, mehr Kontrolle und mehr Zusammenarbeit

StreamSets SDK for Python 6.6 enthält zahlreiche leistungsstarke neue Funktionen, mit denen Benutzer ihre Datenintegrationspipelines einfacher als je zuvor programmgesteuert und in großem Umfang erstellen, sichern und verwalten können.

Mit dieser Version erweitern wir das SDK um drei Hauptfunktionen: die Suche nach akzeptablen Werten, die Unterstützung von Projekten und Regeln für den Netzwerkzugriff. Ganz gleich, ob Sie Pipelines von Grund auf neu aufbauen, StreamSets teamübergreifend skalieren oder den Zugriff nach IP sichern, 6.6 bietet Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, alles im Code.