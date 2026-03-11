ScarfBench: Ein öffentlicher Benchmark für die Migration von Java-Frameworks

Heute stellen wir ScarfBench – Benchmark zur Refaktorisierung eigenständiger Anwendungen – vor, eine offene Benchmark-Suite mit öffentlicher Rangliste, die dazu dient, automatisierte und agentische Java-Migrationen in Unternehmen über Jakarta EE, Quarkus und das Spring-Framework hinweg zu bewerten.

Im Zuge der Modernisierung unternehmenskritischer Systeme hat sich die Migration von Frameworks zu einer strategischen Priorität entwickelt. Gleichzeitig werden zunehmend KI-gestützte Entwicklungstools eingesetzt, um diese Umstellung zu beschleunigen.

ScarfBench bietet eine standardisierte, reproduzierbare Methode, um zu beurteilen, ob eine KI-gestützte Migration ein funktionierendes, zuverlässiges System erzeugt – und nicht nur kompilierbaren Code. Sie ermöglicht eine konsistente Bewertung mithilfe validierter, auf Unternehmen abgestimmter Workload und eines transparenten Scorings.