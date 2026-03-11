ScarfBench: Ein öffentlicher Benchmark für die Migration von Java-Frameworks

ScarfBench setzt neue Maßstäbe für die Java-Modernisierung in Unternehmen und bietet eine transparente und reproduzierbare Bewertung von KI-gestützten Framework-Migrationstools.
Heute stellen wir ScarfBench – Benchmark zur Refaktorisierung eigenständiger Anwendungen – vor, eine offene Benchmark-Suite mit öffentlicher Rangliste, die dazu dient, automatisierte und agentische Java-Migrationen in Unternehmen über Jakarta EE, Quarkus und das Spring-Framework hinweg zu bewerten.
Im Zuge der Modernisierung unternehmenskritischer Systeme hat sich die Migration von Frameworks zu einer strategischen Priorität entwickelt. Gleichzeitig werden zunehmend KI-gestützte Entwicklungstools eingesetzt, um diese Umstellung zu beschleunigen.
ScarfBench bietet eine standardisierte, reproduzierbare Methode, um zu beurteilen, ob eine KI-gestützte Migration ein funktionierendes, zuverlässiges System erzeugt – und nicht nur kompilierbaren Code. Sie ermöglicht eine konsistente Bewertung mithilfe validierter, auf Unternehmen abgestimmter Workload und eines transparenten Scorings.
Es ist unerlässlich sicherzustellen, dass Enterprise-Anwendungen nach der Migration Funktionalität, Qualität und Leistung beibehalten, die mit ihren ursprünglichen Anwendungen übereinstimmen.
Der Umstand, dass sich Code kompilieren lässt, garantiert nicht, dass eine Anwendung korrekt startet, ein einheitliches Verhalten aufweist oder in produktionsähnlichen Umgebungen zuverlässig funktioniert. ScarfBench schafft eine gemeinsame Bewertungsgrundlage für die Migration im Unternehmensmaßstab, um sicherzustellen, dass diese Kategorisierungen erfüllt wurden.
Scarfbench stellt eine Suite von Java-Anwendungen für verschiedene Frameworks bereit und ermöglicht die systematische Bewertung der Fähigkeit des KI-Agenten, Java-Anwendungen im Unternehmen zu migrieren und dabei Funktionalität, idiomatische Muster und architektonische Integrität zu erhalten.
Konkret umfasst es die folgenden sieben Komponenten:
Jeder Workload wurde von erfahrenen Entwicklern manuell implementiert und validiert, um die funktionale Äquivalenz und die Verwendung des idiomatischen Frameworks variantenübergreifend sicherzustellen.
Große Anwendungen sind in logische Ebenen (oder Schichten) unterteilt, die die einzelnen Bereiche voneinander trennen. Wenn Sie jede dieser Ebenen als eigenständig behandeln, können Sie die Modernisierung schichtweise durchführen. Unser Benchmark isoliert Kern-Technologien in jeder Schicht für konsistente, überprüfbare Workflows, die migriert und getestet werden können.
Zusammen ermöglichen diese fokussierten Workloads und vollständigen Anwendungsszenarien sowohl gezielte Experimente als auch systembezogene Bewertung von Migrationsansätzen, und der Benchmark ist so konzipiert, dass er im Laufe der Zeit mit zusätzlichen Frameworks, komplexeren Workloads und von der Community beigetragenen Szenarien erweitert wird.
ScarfBench unterstützt konsistente, wiederholbare Bewertungs-Workflows. Die öffentliche Rangliste fasst Leistungsmetriken wie Build-Erfolg, Startvalidierung und Ergebnisse von Validierungstests zusammen und ermöglicht so einen objektiven Vergleich sowie messbare Fortschritte.
ScarfBench unterstützt eine Vielzahl von technischen Communitys, die sich für die Entwicklung und Transformation von KI-gestützten Anwendungen interessieren:
ScarfBench ist mehr als nur ein Benchmark. Mit der Kombination aus öffentlichem Benchmark, reproduzierbaren Tools, transparentem Metriken und einer öffentlichen Rangliste bietet ScarfBench die technische Grundlage, die Sie benötigen, um beliebige agentische Lösungen zuverlässig zu messen und zu vergleichen.
Eine Übersicht zu Benchmark finden Sie hier