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ScarfBench: Ein öffentlicher Benchmark für die Migration von Java-Frameworks

ScarfBench setzt neue Maßstäbe für die Java-Modernisierung in Unternehmen und bietet eine transparente und reproduzierbare Bewertung von KI-gestützten Framework-Migrationstools.

Veröffentlicht 11. März 2026

Heute stellen wir ScarfBench – Benchmark zur Refaktorisierung eigenständiger Anwendungen – vor, eine offene Benchmark-Suite mit öffentlicher Rangliste, die dazu dient, automatisierte und agentische Java-Migrationen in Unternehmen über Jakarta EE, Quarkus und das Spring-Framework hinweg zu bewerten.

Im Zuge der Modernisierung unternehmenskritischer Systeme hat sich die Migration von Frameworks zu einer strategischen Priorität entwickelt. Gleichzeitig werden zunehmend KI-gestützte Entwicklungstools eingesetzt, um diese Umstellung zu beschleunigen.

ScarfBench bietet eine standardisierte, reproduzierbare Methode, um zu beurteilen, ob eine KI-gestützte Migration ein funktionierendes, zuverlässiges System erzeugt – und nicht nur kompilierbaren Code. Sie ermöglicht eine konsistente Bewertung mithilfe validierter, auf Unternehmen abgestimmter Workload und eines transparenten Scorings.

Warum Unternehmensmigration eine strenge Bewertung erfordert

Es ist unerlässlich sicherzustellen, dass Enterprise-Anwendungen nach der Migration Funktionalität, Qualität und Leistung beibehalten, die mit ihren ursprünglichen Anwendungen übereinstimmen.

  • Bei der Enterprise-Migration muss Folgendes gewährleistet sein:
  • Geschäftslogik und Domainverhalten
  • Transaktionsgrenzen und Konsistenzgarantien
  • Abhängigkeitsinjektionszyklen und architektonische Struktur
  • Persistenzzuordnungen und relationale Integrität
  • Sicherheitskonfigurationen und Integrationsverträge

Der Umstand, dass sich Code kompilieren lässt, garantiert nicht, dass eine Anwendung korrekt startet, ein einheitliches Verhalten aufweist oder in produktionsähnlichen Umgebungen zuverlässig funktioniert. ScarfBench schafft eine gemeinsame Bewertungsgrundlage für die Migration im Unternehmensmaßstab, um sicherzustellen, dass diese Kategorisierungen erfüllt wurden.

Was ScarfBench bietet

Scarfbench stellt eine Suite von Java-Anwendungen für verschiedene Frameworks bereit und ermöglicht die systematische Bewertung der Fähigkeit des KI-Agenten, Java-Anwendungen im Unternehmen zu migrieren und dabei Funktionalität, idiomatische Muster und architektonische Integrität zu erhalten.

Konkret umfasst es die folgenden sieben Komponenten:

  1. Von Entwicklern geprüfte Unternehmensanwendungen, die auf Jakarta EE, Quarkus und dem Spring-Framework basieren
  2. Gezielte Beispiele, die spezifische technologische Belange von Unternehmen isolieren
  3. Ganze Anwendungen, die mehrere Architekturschichten zu kompletten Systemen kombinieren
  4. Automatisierte Workflows für die Build- und Startvalidierung
  5. Validierungstests zur Überprüfung des Laufzeitverhaltens und der funktionalen Äquivalenz
  6. Eine öffentliche Bestenliste für den direkten Vergleich von Tools und Agenten
  7. Umfassende Dokumentation, ein CLI-Begleitprogramm für die Laufzeit und eine Schnellstartanleitung

Jeder Workload wurde von erfahrenen Entwicklern manuell implementiert und validiert, um die funktionale Äquivalenz und die Verwendung des idiomatischen Frameworks variantenübergreifend sicherzustellen.

Zwei Anwendungsfälle

Große Anwendungen sind in logische Ebenen (oder Schichten) unterteilt, die die einzelnen Bereiche voneinander trennen. Wenn Sie jede dieser Ebenen als eigenständig behandeln, können Sie die Modernisierung schichtweise durchführen. Unser Benchmark isoliert Kern-Technologien in jeder Schicht für konsistente, überprüfbare Workflows, die migriert und getestet werden können. 

  • Gezielte Workloads: Gezielte Workloads isolieren Unternehmensbedenken wie Persistenzverhalten, Abhängigkeitsinjektionsmuster, Integrationsmechanismen, Weboberflächen und Sicherheitskonfigurationen. Anhand dieser Beispiele können Teams beurteilen, wie gut ein Migrationstool bestimmte Framework-Konstrukte in kontrollierten Szenarien handhabt.
  • Komplette Anwendungen: Komplette Anwendungen integrieren mehrere Architekturschichten in realistische Systeme. Diese Workloads bewerten, ob ein Migrationsansatz die Build-Integrität, Laufzeitstabilität und das korrekte Verhalten auf interagierenden Ebenen gewährleistet.

Zusammen ermöglichen diese fokussierten Workloads und vollständigen Anwendungsszenarien sowohl gezielte Experimente als auch systembezogene Bewertung von Migrationsansätzen, und der Benchmark ist so konzipiert, dass er im Laufe der Zeit mit zusätzlichen Frameworks, komplexeren Workloads und von der Community beigetragenen Szenarien erweitert wird.

Reproduzierbare Bewertung und transparente Ergebnisse

ScarfBench unterstützt konsistente, wiederholbare Bewertungs-Workflows. Die öffentliche Rangliste fasst Leistungsmetriken wie Build-Erfolg, Startvalidierung und Ergebnisse von Validierungstests zusammen und ermöglicht so einen objektiven Vergleich sowie messbare Fortschritte.

Wen ScarfBench unterstützt

ScarfBench unterstützt eine Vielzahl von technischen Communitys, die sich für die Entwicklung und Transformation von KI-gestützten Anwendungen interessieren:

  1. Forschungsteams untersuchen das KI-gestützte Transformationsprogramm, um ihren Ansatz zu bewerten
  2. Tool-Entwickler entwickeln automatisierte Modernisierungssysteme, um die Wirksamkeit des Tools zu bewerten
  3. Enterprise Architects bewerten Migrationsstrategien
  4. Open-Source-Mitwirkende, die sich für reproduzierbare Benchmark-Tests interessieren

Mehr als ein Benchmark

ScarfBench ist mehr als nur ein Benchmark. Mit der Kombination aus öffentlichem Benchmark, reproduzierbaren Tools, transparentem Metriken und einer öffentlichen Rangliste bietet ScarfBench die technische Grundlage, die Sie benötigen, um beliebige agentische Lösungen zuverlässig zu messen und zu vergleichen.

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