Für Unternehmen, die Workloads auf IBM Z ausführen, besteht der Weg zur Operationalisierung von KI nicht darin,ob sie sie ausführen können. Es geht darum, wie effizient und sicher sie in bestehende Umgebungen integriert werden kann.

KI-Workloads werden immer größer und ressourcenintensiver, insbesondere bei generativer KI und LLM-basierten Anwendungen. Auf Z müssen Kunden Folgendes ausgleichen:

Latenzempfindliche Workloads, die die Plattform nicht verlassen dürfen.

Compliance- und Datenspeicheranforderungen, die einschränken, wo Inferenzen durchgeführt werden.

Steigende Rechen- und Energiekosten aufgrund der ineffizienten Bereitstellung von Modellen.

AI Optimizer for Z 2.1 wurde entwickelt, um diesen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. So können Unternehmen weniger manuell entscheiden und intelligenter automatisieren, wenn es um die Platzierung und Optimierung von Inferenzen geht.