VAKRA – eValuating API and Knowledge Retrieval Agents using multi-hop, multi-source dialogues – ist ein toolbasierter, ausführbarer Benchmark, der entwickelt wurde, um zu bewerten, wie gut KI-Agenten in unternehmensähnlichen Umgebungen von Anfang bis Ende argumentieren.

Anstatt einzelne Fähigkeiten zu testen, misst VAKRA das kompositorische Denkvermögen über APIs und Dokumente hinweg und nutzt dabei vollständige Ausführungsabläufe, um zu beurteilen, ob Agenten mehrstufige Workflows zuverlässig abschließen können – und nicht nur einzelne Schritte.

VAKRA bietet eine ausführbare Umgebung, in der Agenten mit über 8.000 lokal gehosteten APIs interagieren, die von echten Datenbanken aus 62 Domänen unterstützt werden, zusammen mit domänenspezifischen Dokumentensammlungen. Die Aufgaben können 3- bis 7-stufige Schlussfolgerungsketten erfordern, die eine strukturierte API-Interaktion mit unstrukturiertem Abruf unter den Einschränkungen der Verwendung von natürlichsprachlichen Werkzeugen kombinieren.