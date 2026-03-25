Erkunden Sie, wie VAKRA das End-to-End-Verhalten von Agenten bewerten kann, wo sich mehrstufige Aufgaben über verschiedene Datenquellen erstrecken und die Einhaltung von Richtlinien für die Toolnutzung erfordern.
VAKRA – eValuating API and Knowledge Retrieval Agents using multi-hop, multi-source dialogues – ist ein toolbasierter, ausführbarer Benchmark, der entwickelt wurde, um zu bewerten, wie gut KI-Agenten in unternehmensähnlichen Umgebungen von Anfang bis Ende argumentieren.
Anstatt einzelne Fähigkeiten zu testen, misst VAKRA das kompositorische Denkvermögen über APIs und Dokumente hinweg und nutzt dabei vollständige Ausführungsabläufe, um zu beurteilen, ob Agenten mehrstufige Workflows zuverlässig abschließen können – und nicht nur einzelne Schritte.
VAKRA bietet eine ausführbare Umgebung, in der Agenten mit über 8.000 lokal gehosteten APIs interagieren, die von echten Datenbanken aus 62 Domänen unterstützt werden, zusammen mit domänenspezifischen Dokumentensammlungen. Die Aufgaben können 3- bis 7-stufige Schlussfolgerungsketten erfordern, die eine strukturierte API-Interaktion mit unstrukturiertem Abruf unter den Einschränkungen der Verwendung von natürlichsprachlichen Werkzeugen kombinieren.
Enterprise-Umgebungen ähneln nicht Single-Turn Q & A oder einmaligen Funktionsaufrufen. Workflows in Bereichen wie Kundensupport, Business Intelligence und Compliance erfordern von den Mitarbeitern, dass sie Entscheidungen verketten, nicht übereinstimmende Schemata abgleichen und in natürlicher Sprache ausgedrückte Richtlinien zur Werkzeugnutzung befolgen. Fehler treten nicht nur während des Aufrufs der Werkzeuge auf, sondern auch bei der sprachvermittelten Argumentation zwischen den Werkzeugen – einschließlich der Entitätsdisambiguierung, der quellenübergreifenden Verankerung und der Parameter- oder Schemaabgleichung.
Betrachten wir eine Beschwerde über eine verspätete Bestellung im E-Commerce-Bereich. Um dieses Problem zu lösen, muss ein Agent Informationen aus verschiedenen Systemen korrekt miteinander verknüpfen – Kundendatensätze verbinden, Dokumentation interpretieren, Kennungen in Logistik-APIs abgleichen und in natürlicher Sprache ausgedrückte Richtlinien anwenden. Jede Entscheidung hängt von der vorhergehenden ab und erfordert daher ein kontinuierliches Abwägen verschiedener Werkzeuge, Datenquellen und Einschränkungen.
VAKRA wurde entwickelt, um genau aufzuzeigen, wo eine solche mehrstufige Argumentation erfolgreich ist oder versagt, und spiegelt damit die Realität wider, mit der Agenten in Produktionsumgebungen konfrontiert sind.
Inspiriert von Szenarien wie dem Beispiel mit der verspäteten Beschwerde von vorhin, organisiert VAKRA die Aufgaben in drei Stufen:
VAKRA läuft in einer selbstgehosteten Umgebung: APIs, die von persistenten Datenbanken und Abrufindizes unterstützt werden, werden über eine Standardschnittstelle bereitgestellt, und Agenten können nur über diese Tools interagieren. Die Evaluierung spielt ganze Trajektorien ab, um jeden Zwischenschritt zu überprüfen – nicht nur endgültige Antworten –, damit Sie genau feststellen können, wo die Argumentation fehlerhaft ist: Entitätsdisambiguierung, quellenübergreifende Zuordnung oder Richtlinieninterpretation.
VAKRA ist für drei verschiedene Nutzer konzipiert:
VAKRA ist heute öffentlich verfügbar. Der Quellcode, die Aufgabenspezifikationen und die Evaluierungsumgebung sind als Open Source auf GitHub verfügbar und enthalten alles, was zur Reproduktion der Ergebnisse und zum vollständigen Ausführen neuer Agenten benötigt wird, einschließlich:
Wir starten außerdem einen Hugging Face Space, der die öffentliche VAKRA-Bestenliste beherbergen wird. Wir laden Forscher, Praktiker und Entwickler ein, Ergebnisse abzusenden und Feedback sowie Erweiterungen beizusteuern.
Weitere Autoren:
Die Autoren danken den Kollegen aus den Forschung- und Entwicklungsteams für ihr wertvolles Feedback, ihre Diskussionen und ihre Unterstützung bei der Entwicklung dieses Benchmark.
Ein besonderer Dank gilt unseren Praktikanten Raavi Gupta und Abhinav Jain für ihren Einsatz bei der Erstellung und Entwicklung von Benchmarks. Wir würdigen außerdem Chulaka Gunasekara, Hamid Adebayo, Harold Ship, Himanshu Gupta, Huaiyu Zhu, Jaydeep Sen, Renuka Sindhgatta, Sameep Mehta, Sara Rosenthal und Segev Shlomov für ihre Beiträge und Erkenntnisse.