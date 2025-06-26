Einführung in die wichtigsten Aktionen in IBM Turbonomic: Hier beginnt die intelligentere Cloud-Optimierung

CloudOps-Teams stehen unter dem ständigen Druck, die Leistung zu optimieren und die Kosten zu senken, ohne durch eine große Menge an Empfehlungen erschüttert zu werden. Anwender von Turbonomic haben uns berichtet, dass die Plattform zwar leistungsstarke Optimierungserkenntnisse generiert, die schiere Menge an Aktionen jedoch überwältigend sein kann. Ohne eine klare Prioritätensetzung können kritische Leistungsverbesserungen oder Kosteneinsparungen verpasst werden.

Top Actions geht diese Herausforderungen direkt an, indem es Folgendes leistet:

Hervorhebung von „einfachen“ Aktionen, die sofort mit minimalem Risiko ausgeführt werden können

Kategorisierung von Maßnahmen nach Zielen wie Leistung und Kosteneinsparungen

Anzeige einer optimierten Zusammenfassung der fünf wichtigsten Maßnahmen pro Kategorie mit der Option, mehr zu erfahren

Das bedeutet, dass weniger Zeit für das Filtern von Empfehlungen aufgewendet wird – und mehr Zeit für die Realisierung von Werten.

In ersten Tests berichteten Kunden, die Top Actions verwenden, von einer schnelleren Ausführung von Optimierungsaufgaben, und viele bemerkten ein verbessertes Vertrauen bei der Entscheidungsfindung. Indem die relevantesten Aktionen zuerst aufgezeigt werden, können Teams entschlossen handeln und die Analyse-Lähmung vermeiden, die häufig mit großen Cloud-Umgebungen einhergeht. Diese Effizienz beschleunigt nicht nur den ROI, sondern hilft den Teams auch, im dynamischen Cloud-Betrieb flexibel zu bleiben.