Einführung in die wichtigsten Aktionen in IBM Turbonomic: Hier beginnt die intelligentere Cloud-Optimierung

26. Juni 2025
Wir freuen uns, die Einführung von Top Actions ankündigen zu können. Dabei handelt es sich um eine neue Funktion in IBM Turbonomic, die Ihre Optimierungsreise vereinfacht und beschleunigt.
Top Actions ist eine intelligente, intuitive Funktion, mit der Benutzer die wichtigsten und unterbrechungsfreien Maßnahmen in ihren Cloud-Umgebungen schnell identifizieren und priorisieren können. Durch die Nutzung eines intelligenten Maßnahmen-Rankings und vordefinierter Kategorien zeigt Top Actions die wertvollsten Empfehlungen – klar gruppiert und in einer Rangfolge –, damit Sie schneller fundierte Entscheidungen treffen können.
CloudOps-Teams stehen unter dem ständigen Druck, die Leistung zu optimieren und die Kosten zu senken, ohne durch eine große Menge an Empfehlungen erschüttert zu werden. Anwender von Turbonomic haben uns berichtet, dass die Plattform zwar leistungsstarke Optimierungserkenntnisse generiert, die schiere Menge an Aktionen jedoch überwältigend sein kann. Ohne eine klare Prioritätensetzung können kritische Leistungsverbesserungen oder Kosteneinsparungen verpasst werden.
Top Actions geht diese Herausforderungen direkt an, indem es Folgendes leistet:
Das bedeutet, dass weniger Zeit für das Filtern von Empfehlungen aufgewendet wird – und mehr Zeit für die Realisierung von Werten.
In ersten Tests berichteten Kunden, die Top Actions verwenden, von einer schnelleren Ausführung von Optimierungsaufgaben, und viele bemerkten ein verbessertes Vertrauen bei der Entscheidungsfindung. Indem die relevantesten Aktionen zuerst aufgezeigt werden, können Teams entschlossen handeln und die Analyse-Lähmung vermeiden, die häufig mit großen Cloud-Umgebungen einhergeht. Diese Effizienz beschleunigt nicht nur den ROI, sondern hilft den Teams auch, im dynamischen Cloud-Betrieb flexibel zu bleiben.
Top Actions wurde speziell für CloudOps-Experten entwickelt, die für die Durchführung von Turbonomic-Aktionen und die Erzielung messbarer Ergebnisse verantwortlich sind. Ganz gleich, ob es Ihr Ziel ist, die Cloud-Ausgaben zu reduzieren oder Serviceunterbrechungen zu verhindern, Top Actions hilft Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist.
Ein CloudOps-Leiter teilte mit: „Vor Top Actions haben wir zu viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, welche Empfehlungen wir zuerst umsetzen sollten. Jetzt liegen die wirksamsten Maßnahmen – ob in Bezug auf Leistung oder Einsparungen – direkt vor uns, klar priorisiert und einfach auszuführen.“
Top Actions ist jetzt auf der Cloud-Startseite in Turbonomic verfügbar. Melden Sie sich einfach an, um das neue Widget in Aktion zu sehen. Sie können auch die Turbonomic-Dokumentation besuchen, um mehr über die ersten Schritte zu erfahren.
Während sich die erste Version auf Cloud-Aktionen konzentriert, arbeiten wir bereits an der Ausweitung der Unterstützung auf andere Umgebungen.