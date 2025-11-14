IBM MQ SaaS auf AWS: Messaging entwickelt für hybride und Multi-Cloud-Konnektivität
Diese neue Bereitstellungsoption ist ab dem 28. November 2025 verfügbar und bringt Messaging der Unternehmensklasse näher an Ihre AWS-Anwendung und -Daten.
Diese neue Bereitstellungsoption ist ab dem 28. November 2025 verfügbar und bringt Messaging der Unternehmensklasse näher an Ihre AWS-Anwendung und -Daten.
Wir freuen uns, die Einführung von IBM MQ als vollständig verwaltetes Single-Tenant-SaaS-Angebot auf AWS bekannt zu geben. Dieser Plan baut auf dem erfolgreichen Start von IBM MQ als service-reservierte Instanz auf IBM Cloud im letzten Jahr auf und ergänzt ihn.
Seit Jahrzehnten verlassen sich Unternehmen auf der ganzen Welt auf IBM MQ, um sicherzustellen, dass kritische Daten sicher, zuverlässig und genau einmal übertragen werden, und das unabhängig davon, wie komplex die IT-Umgebung ist. Da Unternehmen ihre Umstellung auf Hybrid- und Multi-Cloud beschleunigen, ist die Nachfrage nach Messaging, das Vertrauen der Unternehmensklasse mit cloudnativer Flexibilität verbindet, so groß wie nie zuvor.
Unternehmen, die Workloads auf AWS betreiben, benötigen ein Messaging-Backbone, das so sicherheitsreich und zuverlässig ist wie ihre entscheidendsten Systeme, aber ohne die operative Last, diese selbst zu verwalten. IBM MQ SaaS auf AWS bietet genau das:
Moderne Anwendungen erfordern Geschwindigkeit, Resilienz und integrierte Sicherheit. Bei IBM MQ SaaS auf AWS sind diese Systeme grundlegend, aber nicht optional:
Von Banktransaktionen bis hin zur Lieferkettenlogistik – IBM MQ SaaS on AWS unterstützt Branchen, in denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist:
Die Einführung von IBM MQ SaaS on AWS ist ein wichtiger Schritt, um Enterprise Messaging in die Umgebungen zu bringen, in denen moderne Unternehmen arbeiten. Durch die Kombination der Zuverlässigkeit von IBM MQ mit der Agilität von AWS können Unternehmen die Modernisierung beschleunigen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre wichtigsten und entscheidenden Daten dort ankommen, wo sie benötigt werden. IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS wird ab dem 28. November 2025 verfügbar sein.