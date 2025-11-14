Künstliche Intelligenz Server IT-Automatisierung

IBM MQ SaaS auf AWS: Messaging entwickelt für hybride und Multi-Cloud-Konnektivität

Diese neue Bereitstellungsoption ist ab dem 28. November 2025 verfügbar und bringt Messaging der Unternehmensklasse näher an Ihre AWS-Anwendung und -Daten.

Veröffentlicht 14 November 2025
Wir freuen uns, die Einführung von IBM MQ als vollständig verwaltetes Single-Tenant-SaaS-Angebot auf AWS bekannt zu geben. Dieser Plan baut auf dem erfolgreichen Start von IBM MQ als service-reservierte Instanz auf IBM Cloud im letzten Jahr auf und ergänzt ihn.

Warum IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS?

Seit Jahrzehnten verlassen sich Unternehmen auf der ganzen Welt auf IBM MQ, um sicherzustellen, dass kritische Daten sicher, zuverlässig und genau einmal übertragen werden, und das unabhängig davon, wie komplex die IT-Umgebung ist. Da Unternehmen ihre Umstellung auf Hybrid- und Multi-Cloud beschleunigen, ist die Nachfrage nach Messaging, das Vertrauen der Unternehmensklasse mit cloudnativer Flexibilität verbindet, so groß wie nie zuvor.

Unternehmen, die Workloads auf AWS betreiben, benötigen ein Messaging-Backbone, das so sicherheitsreich und zuverlässig ist wie ihre entscheidendsten Systeme, aber ohne die operative Last, diese selbst zu verwalten. IBM MQ SaaS auf AWS bietet genau das:

  • Stellen Sie hoch verfügbare IBM MQ-Warteschlangenmanager mit dedizierter Infrastruktur auf AWS bereit.
  • Reduzieren Sie den betrieblichen Aufwand durch von IBM verwaltete Updates, Patches und Überwachung.
  • Skalieren Sie IBM MQ-Netzwerke dynamisch und beschleunigen Sie die Konnektivität über Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.
  • IBM MQ as a Service zielt darauf ab, ein Höchstmaß an Verfügbarkeit zu liefern, und bietet ein Service Level Agreement (SLA) von bis zu 99,99 % an, das Gutschriften auf Servicegebühren vorsieht, falls ein Service sein erklärtes Verfügbarkeitsziel nicht erreicht.
  • Führen Sie kritische Workloads mit MQ SaaS aus, das vollständig von IBM unterstützt wird, einschließlich Fixes für den zugrunde liegenden Softwarecode.

4 Schlüsselfunktionen in IBM MQ SaaS on AWS

Moderne Anwendungen erfordern Geschwindigkeit, Resilienz und integrierte Sicherheit. Bei IBM MQ SaaS auf AWS sind diese Systeme grundlegend, aber nicht optional:

  1. Reservierte-Instanzen-Architektur mit dedizierten Clustern für höhere Leistung und Isolation für verbesserten Sicherheitsstatus.
  2. Native HA-Hochverfügbarkeit repliziert Daten über drei Verfügbarkeitszonen hinweg und schützt so vor dem Verlust von Nachrichten im Falle eines Ausfalls einer Verfügbarkeitszone.
  3. Die Automatisierung der Bereitstellung mithilfe von REST-APIs ermöglicht die programmatische Bereitstellung von Warteschlangenmanagern, die für eine schnellere, wiederholbare Bereitstellung mit weniger Fehlern entwickelt wurde.
  4. Automatisierte, fortlaufende Aktualisierungen und Sicherheitspatches sorgen dafür, dass Systeme stets auf dem neuesten Stand sowie äußerst sicher sind und Ausfallzeiten minimiert werden.

Praxisnahe Anwendungsfälle von IBM MQ SaaS

Von Banktransaktionen bis hin zur Lieferkettenlogistik – IBM MQ SaaS on AWS unterstützt Branchen, in denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist:

  • Finanzinstitute können Transaktionssysteme modernisieren und sich mit Zahlungs- und Abwicklungsnetzwerken verbinden.
  • Einzelhändler verbessern die Kundenzufriedenheit, indem sie sicherstellen, dass keine Bestellungen verloren gehen, und gleichzeitig eine nahtlose Skalierung zur Deckung der saisonalen Nachfrage gewährleisten.
  • Reise- und Transportanbieter können in Echtzeit Updates zu Flügen, Gepäckabfertigung und Buchungen bereitstellen und gleichzeitig globale Tracking-Netzwerke integrieren.
  • In der Automobil- und Fertigungsindustrie ermöglicht MQ eine resiliente Kommunikation zwischen Equipment der Produktionslinien und Bestandssystemen und fördert so die Effizienz und Fehlertoleranz.

Modernisieren Sie Ihr Messaging

Die Einführung von IBM MQ SaaS on AWS ist ein wichtiger Schritt, um Enterprise Messaging in die Umgebungen zu bringen, in denen moderne Unternehmen arbeiten. Durch die Kombination der Zuverlässigkeit von IBM MQ mit der Agilität von AWS können Unternehmen die Modernisierung beschleunigen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre wichtigsten und entscheidenden Daten dort ankommen, wo sie benötigt werden. IBM MQ SaaS Reserved Instance on AWS wird ab dem 28. November 2025 verfügbar sein.

Entdecken Sie IBM MQ SaaS

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

