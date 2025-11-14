IBM MQ SaaS auf AWS: Messaging entwickelt für hybride und Multi-Cloud-Konnektivität

Seit Jahrzehnten verlassen sich Unternehmen auf der ganzen Welt auf IBM MQ, um sicherzustellen, dass kritische Daten sicher, zuverlässig und genau einmal übertragen werden, und das unabhängig davon, wie komplex die IT-Umgebung ist. Da Unternehmen ihre Umstellung auf Hybrid- und Multi-Cloud beschleunigen, ist die Nachfrage nach Messaging, das Vertrauen der Unternehmensklasse mit cloudnativer Flexibilität verbindet, so groß wie nie zuvor.

Unternehmen, die Workloads auf AWS betreiben, benötigen ein Messaging-Backbone, das so sicherheitsreich und zuverlässig ist wie ihre entscheidendsten Systeme, aber ohne die operative Last, diese selbst zu verwalten. IBM MQ SaaS auf AWS bietet genau das: