IBM gibt mit Freude die Einführung der watsonx.data Developer Edition bekannt, einer kostenlosen Desktop-Anwendung, die es Entwicklern und Dateningenieuren einfacher denn je macht, in einer vollständigen Data-Lakehouse-Umgebung zu erkunden, Prototypen zu erstellen und zu lernen.
Data Lakehouses bieten die Flexibilität von Data Lake und die Leistung von Data Warehouses. Aber für viele Entwickler kann die Verwaltung und Abfrage dieser Umgebungen entmutigend sein. Herkömmliche Setups erfordern fundiertes technisches Fachwissen, komplexe Konfigurationen und eine teure Infrastruktur.
Mit der watsonx.data Developer Edition beseitigt IBM diese Hindernisse. Entwickler, Daten-Ingenieure und Data Scientists können jetzt innerhalb von Minuten eine voll funktionsfähige Lakehouse-Umgebung einrichten, ohne sich Gedanken über Cloud-Abhängigkeiten, die Komplexität der Infrastruktur oder zeitlich begrenzte Testversionen machen zu müssen.
Die Developer Edition ist mit dem umfassendsten Satz an Tools und Komponenten auf dem Markt vorkonfiguriert:
Dies ist nicht nur ein Sandbox. Es handelt sich um eine komplette Einzelbenutzer-Data-Lakehouse-Umgebung – für immer kostenlos. Sie können es auf Ihrem Desktop installieren, mit Daten experimentieren und in Ihrem eigenen Tempo Proofs of Concept erstellen, ohne Verfallsdaten oder Lizenzierungshürden.
Die IBM watsonx.data Developer Edition dient nicht nur der Abfrage und Verwaltung von Daten, sondern wurde auch entwickelt, um Innovationen zu beschleunigen. Entwickler können:
Um die Einführung reibungslos zu gestalten, bietet IBM Folgendes:
Sobald Sie die watsonx.data Developer Edition erkundet haben, ist der Wechsel zur Enterprise-Version nahtlos. Ihre Arbeit wird ohne zusätzlichen Aufwand übertragen. Die wiederverwendbaren APIs helfen Ihnen, Zeit in die Produktion zu bringen. Und wenn Sie die neuesten Funktionen der generativen KI ausprobieren möchten, können Sie sich ganz einfach für unsere SaaS-Testversion anmelden und in einer vollständig verwalteten Umgebung loslegen.
IBM ermöglicht es Entwicklern, mit Zuversicht zu lernen, zu entwickeln und zu innovieren - und bietet gleichzeitig einen klaren Weg zu unternehmenstauglichen Bereitstellungen. Ganz gleich, ob Sie Lakehouse-Architekturen erkunden oder Machbarkeitsnachweise erstellen, die Developer Edition ist der schnellste Weg, um loszulegen.
Die IBM watsonx.data Developer Edition ist ab sofort verfügbar – für immer kostenlos. Laden Sie sie noch heute herunter.
watsonx.data Entwickleredition herunterladen
Nehmen Sie an unserem kommenden Webinar teil, um mehr zu erfahren
Testen Sie watsonx.data