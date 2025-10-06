Data Lakehouses bieten die Flexibilität von Data Lake und die Leistung von Data Warehouses. Aber für viele Entwickler kann die Verwaltung und Abfrage dieser Umgebungen entmutigend sein. Herkömmliche Setups erfordern fundiertes technisches Fachwissen, komplexe Konfigurationen und eine teure Infrastruktur.

Mit der watsonx.data Developer Edition beseitigt IBM diese Hindernisse. Entwickler, Daten-Ingenieure und Data Scientists können jetzt innerhalb von Minuten eine voll funktionsfähige Lakehouse-Umgebung einrichten, ohne sich Gedanken über Cloud-Abhängigkeiten, die Komplexität der Infrastruktur oder zeitlich begrenzte Testversionen machen zu müssen.