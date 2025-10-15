IBM stellt Rhapsody Systems Engineering v1.5 vor: Vereinfacht die Einführung von SysML v2 für die komplexe Produktentwicklung

Vereinfachte, intuitive Benutzeroberfläche und verbesserte Zusammenarbeit mehrerer Benutzer, um die Hürden für die Einführung von SysML v2 zu senken.
Am 14. Oktober 2025 kündigte IBM die Veröffentlichung von Rhapsody Systems Engineering (SE) v1.5 an, einem wichtigen Update, das dazu beitragen soll, die Einführung von SysML v2 für Unternehmen zu beschleunigen, die komplexe Systeme in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie und anderen geschäftskritischen Branchen entwickeln.
Die neue Version löst zwei grundlegende Herausforderungen, mit denen System-Engineering-Teams konfrontiert sind: Sie helfen, die mit der Einführung der Sprache SysML v2 verbundene Lernkurve zu verkürzen und die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer bei umfangreichen Projekten zu ermöglichen.
Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks und der zunehmenden Komplexität der Produkte ist System-Engineering entscheidend für den Erfolg fortschrittlicher Produkte. Unternehmen nutzen SysML v2 zunehmend, um die bereichsübergreifende Modellierung und Analyse komplexer Designs zu verbessern, das Gesamtrisiko und die Entwicklungskosten zu kontrollieren und den sich entwickelnden Anforderungen der Stakeholder besser gerecht zu werden. Die Einführung von SysML v2 hat sich jedoch für viele Teams aufgrund der formalen Natur und der Modellierungskomplexität, die mit der Sprache verbunden sind, als Herausforderung erwiesen.
Da die formale Strenge von SysML v2 zu Hindernissen bei der Einführung führen kann, bietet Rhapsody SE v1.5 intuitive und dennoch intelligente Vereinfachungen und Automatisierungen, die entwickelt wurden, um die Produktivität zu steigern und die Lernkurve beim Modellieren zu verringern.
Einfache und intuitive Gesten, wie z. B. Drag-and-Drop, lösen automatisch die notwendigen Änderungen am zugrunde liegenden SysML v2-Modell aus, z. B. die Erstellung von Ports, Aktionsparametern, Anwendungsfallparametern und anderen Elementen. Diese Automatisierung soll es Benutzern ermöglichen, konforme Modelle effizient und intuitiv zu erstellen, ohne dass sie tiefgreifende Kenntnisse der formalen Spezifikationen von SysML v2 benötigen und mit einem geringeren Risiko von Modellierungsfehlern.
Darüber hinaus ermöglicht v1.5 den Benutzern, komplexe Unterstrukturen in ihren Modellen zu verbergen, wodurch die Informationsflut minimiert und Ingenieure dabei unterstützt werden, sich auf die Aspekte zu konzentrieren, die für ihre aktuelle Arbeit am relevantesten sind. Diese Fähigkeit ist besonders wertvoll, wenn Sie mit großen, komplexen Systemarchitekturen arbeiten.
Rhapsody SE v1.5 führt Funktionen zur Zusammenarbeit mehrerer Benutzer ein, die es großen, verteilten Teams ermöglichen, effektiv an komplexen Systemdesigns zu arbeiten. Ingenieure können jetzt an privaten Konfigurationen arbeiten und Designalternativen in ihren eigenen Zweigen erkunden, während sie nahtlos mit öffentlichen „main“-Modellierungszweigen interagieren, wodurch parallele Arbeitsabläufe ohne Konflikte ermöglicht und die Skalierungsanforderungen von Unternehmen unterstützt werden.
