IBM stellt Rhapsody Systems Engineering v1.5 vor: Vereinfacht die Einführung von SysML v2 für die komplexe Produktentwicklung

Da die formale Strenge von SysML v2 zu Hindernissen bei der Einführung führen kann, bietet Rhapsody SE v1.5 intuitive und dennoch intelligente Vereinfachungen und Automatisierungen, die entwickelt wurden, um die Produktivität zu steigern und die Lernkurve beim Modellieren zu verringern.

Einfache und intuitive Gesten, wie z. B. Drag-and-Drop, lösen automatisch die notwendigen Änderungen am zugrunde liegenden SysML v2-Modell aus, z. B. die Erstellung von Ports, Aktionsparametern, Anwendungsfallparametern und anderen Elementen. Diese Automatisierung soll es Benutzern ermöglichen, konforme Modelle effizient und intuitiv zu erstellen, ohne dass sie tiefgreifende Kenntnisse der formalen Spezifikationen von SysML v2 benötigen und mit einem geringeren Risiko von Modellierungsfehlern.

Darüber hinaus ermöglicht v1.5 den Benutzern, komplexe Unterstrukturen in ihren Modellen zu verbergen, wodurch die Informationsflut minimiert und Ingenieure dabei unterstützt werden, sich auf die Aspekte zu konzentrieren, die für ihre aktuelle Arbeit am relevantesten sind. Diese Fähigkeit ist besonders wertvoll, wenn Sie mit großen, komplexen Systemarchitekturen arbeiten.