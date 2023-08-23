Ankündigung des Programms zur Beschleunigung der Cloud-Migration mit IBM Power Virtual Server

In der heutigen schnelllebigen digitalen Geschäftswelt suchen Unternehmen ständig nach Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer betrieblichen Effizienz, Skalierung ihrer Infrastruktur und Erhöhung der Datensicherheit. Die Cloud hat sich zu einem entscheidenden Faktor entwickelt, der beispiellose Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bietet. Die Migration von Unternehmens-Workloads, Daten und Anwendungen bei gleichzeitiger Gewährleistung der logischen Äquivalenz zwischen der Cloud und der lokalen Umgebung kann jedoch eine enorme Herausforderung darstellen. Angesichts dieser Herausforderungen freuen wir uns, unsere neueste Initiative anzukündigen, um Kunden bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur und bei der schnellen Migration zur IBM Cloud mit IBM Power Virtual Server zu unterstützen.
Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration wurde entwickelt, um den Bedarf an einem vereinfachten, beschleunigten Evaluierungs- und Entscheidungsfindungsprozess für die Migration lokaler Power-Workloads auf Power Virtual Server zu decken. Das Programm unterstützt Kunden beim Treffen fundierterer Entscheidungen zur Förderung ihrer technologischen Transformation:
Die Migration von Workloads und Anwendungen in die Cloud kann ein transformatives und kostspieliges Unterfangen sein. Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration mit IBM Power Virtual Server bietet Unternehmen jedoch eine wertvolle Möglichkeit für eine kostengünstige und effiziente Migration in die Cloud. Durch die Berücksichtigung finanzieller Belange und die Gewährung des Zugangs zu wichtigen Ressourcen und Fachwissen bieten wir Unterstützung, um einen nahtlosen und wirtschaftlichen Umstellungsprozess im Rahmen der gesamten Migration zu ermöglichen.
Kunden sollten aus mehreren Gründen eine Migration ihrer Workloads in die Cloud in Betracht ziehen:
Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration mit IBM Power Virtual Server ermöglicht Unternehmen die Migration ihrer Workloads in die Cloud. Mit dem Fachwissen, den Anreizen und den Methoden von IBM können Unternehmen ihre lokalen Power-Umgebungen auf IBM Power Virtual Server umstellen. Das Programm bietet umfassende Planung und strategische Unterstützung für eine erfolgreiche Migration. Anreize zur Beschleunigung der Migration können finanzielle Bedenken ausräumen und so einen nahtlosen und kosteneffektiven Wechsel gewährleisten.
IBM Power Virtual Server bietet außergewöhnliche Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheitsfunktionen. Damit lässt sich der Migrationsprozess mit speziell entwickelten Tools und Services vereinfachen.. Nutzen Sie das Potenzial der Cloud mit IBM Power Virtual Server und dem Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:
[1] Kunden des IBM Enterprise Savings Plan können ihre Cloud-Migrationskosten senken, indem sie ein Aktionsguthaben beantragen, das für IBM Cloud-Services verwendet werden kann. Das Aktionsguthaben wird innerhalb der ersten sechs Monate des Migrationsprozesses gewährt und anhand eines gestaffelten Modells auf Basis der jährlichen Migrationskosten berechnet. 50 % der Migrationskosten für Tier 1 (jährliche Kosten von mehr als 500.000 USD), 35 % der Migrationskosten für Tier 2 (jährliche Kosten zwischen 250.000 und 500.000 USD) oder 25 % der Migrationskosten für Tier 3 (jährliche Kosten zwischen 150.000 und 250.000 USD).