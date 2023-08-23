Ankündigung des Programms zur Beschleunigung der Cloud-Migration mit IBM Power Virtual Server

Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration wurde entwickelt, um den Bedarf an einem vereinfachten, beschleunigten Evaluierungs- und Entscheidungsfindungsprozess für die Migration lokaler Power-Workloads auf Power Virtual Server zu decken. Das Programm unterstützt Kunden beim Treffen fundierterer Entscheidungen zur Förderung ihrer technologischen Transformation:

Optimierter Prozess: Das Migrationsbeschleunigungsprogramm bietet einen Prozess, der präskriptive Anleitungen, umfassende geschäftliche und technische Planung sowie strategische Unterstützung durch Onboarding- und Migrationsspezialisten von IBM umfasst. Das Programm wurde von zahlreichen Unternehmen aufgrund ihrer Cloud-Migrationsanforderungen übernommen.

Das Migrationsbeschleunigungsprogramm bietet einen Prozess, der präskriptive Anleitungen, umfassende geschäftliche und technische Planung sowie strategische Unterstützung durch Onboarding- und Migrationsspezialisten von IBM umfasst. Das Programm wurde von zahlreichen Unternehmen aufgrund ihrer Cloud-Migrationsanforderungen übernommen. Professionelle Beratung durch IBM Expert Labs: Kunden erhalten Unterstützung von Technologiespezialisten mit Zugang zu bewährten Migrationsmustern, Code, Tools und einsetzbaren Architekturen, die speziell für IBM Cloud entwickelt wurden. Kunden erhalten Zugang zu technischen Schulungen, Zertifizierungen und Bewertungen, um ihre Fähigkeiten und Fachkenntnisse im Bereich Migration zu verbessern. Damit erhalten Kunden die Ressourcen und Unterstützung, die sie für die Migration zu Power Virtual Server benötigen.

Kunden erhalten Unterstützung von Technologiespezialisten mit Zugang zu bewährten Migrationsmustern, Code, Tools und einsetzbaren Architekturen, die speziell für IBM Cloud entwickelt wurden. Kunden erhalten Zugang zu technischen Schulungen, Zertifizierungen und Bewertungen, um ihre Fähigkeiten und Fachkenntnisse im Bereich Migration zu verbessern. Damit erhalten Kunden die Ressourcen und Unterstützung, die sie für die Migration zu Power Virtual Server benötigen. Termingerecht und strukturiert: Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration begleitet Kunden durch einen strukturierten Prozess zur Migration von Workloads in die Cloud. Es umfasst eine Bewertung, Planung und einen PoV-Workload (Proof-of-Value) für die Pilotphase. Das Programm folgt einem schrittweisen Kundenbindungsmodell mit Workshops zur Erkennung, Planung und Lösungsentwicklung.

Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration begleitet Kunden durch einen strukturierten Prozess zur Migration von Workloads in die Cloud. Es umfasst eine Bewertung, Planung und einen PoV-Workload (Proof-of-Value) für die Pilotphase. Das Programm folgt einem schrittweisen Kundenbindungsmodell mit Workshops zur Erkennung, Planung und Lösungsentwicklung. Kosteneinsparungen: Es stehen finanzielle Anreize zum Ausgleich der Migrationskosten zur Verfügung. IBM bietet finanzielle Anreize in Form von IBM Cloud-Guthaben, die bis zu 50 % der Migrationskosten abdecken. [1] Für die Zulassung zum Programm müssen Kunden am IBM Enterprise Savings Plan teilnehmen.

Die Migration von Workloads und Anwendungen in die Cloud kann ein transformatives und kostspieliges Unterfangen sein. Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration mit IBM Power Virtual Server bietet Unternehmen jedoch eine wertvolle Möglichkeit für eine kostengünstige und effiziente Migration in die Cloud. Durch die Berücksichtigung finanzieller Belange und die Gewährung des Zugangs zu wichtigen Ressourcen und Fachwissen bieten wir Unterstützung, um einen nahtlosen und wirtschaftlichen Umstellungsprozess im Rahmen der gesamten Migration zu ermöglichen.