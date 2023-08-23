Ankündigung des Programms zur Beschleunigung der Cloud-Migration mit IBM Power Virtual Server

Der CEO unterhält sich im Büro eines Finanzdienstleistungsunternehmens mit einem Business Development Manager und tauscht Ideen aus

In der heutigen schnelllebigen digitalen Geschäftswelt suchen Unternehmen ständig nach Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer betrieblichen Effizienz, Skalierung ihrer Infrastruktur und Erhöhung der Datensicherheit. Die Cloud hat sich zu einem entscheidenden Faktor entwickelt, der beispiellose Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bietet. Die Migration von Unternehmens-Workloads, Daten und Anwendungen bei gleichzeitiger Gewährleistung der logischen Äquivalenz zwischen der Cloud und der lokalen Umgebung kann jedoch eine enorme Herausforderung darstellen. Angesichts dieser Herausforderungen freuen wir uns, unsere neueste Initiative anzukündigen, um Kunden bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur und bei der schnellen Migration zur IBM Cloud mit IBM Power Virtual Server zu unterstützen.

Warum ein Migrationsbeschleunigungsprogramm?

Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration wurde entwickelt, um den Bedarf an einem vereinfachten, beschleunigten Evaluierungs- und Entscheidungsfindungsprozess für die Migration lokaler Power-Workloads auf Power Virtual Server zu decken. Das Programm unterstützt Kunden beim Treffen fundierterer Entscheidungen zur Förderung ihrer technologischen Transformation:

  • Optimierter Prozess: Das Migrationsbeschleunigungsprogramm bietet einen Prozess, der präskriptive Anleitungen, umfassende geschäftliche und technische Planung sowie strategische Unterstützung durch Onboarding- und Migrationsspezialisten von IBM umfasst. Das Programm wurde von zahlreichen Unternehmen aufgrund ihrer Cloud-Migrationsanforderungen übernommen.
  • Professionelle Beratung durch IBM Expert Labs: Kunden erhalten Unterstützung von Technologiespezialisten mit Zugang zu bewährten Migrationsmustern, Code, Tools und einsetzbaren Architekturen, die speziell für IBM Cloud entwickelt wurden. Kunden erhalten Zugang zu technischen Schulungen, Zertifizierungen und Bewertungen, um ihre Fähigkeiten und Fachkenntnisse im Bereich Migration zu verbessern. Damit erhalten Kunden die Ressourcen und Unterstützung, die sie für die Migration zu Power Virtual Server benötigen.
  • Termingerecht und strukturiert: Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration begleitet Kunden durch einen strukturierten Prozess zur Migration von Workloads in die Cloud. Es umfasst eine Bewertung, Planung und einen PoV-Workload (Proof-of-Value) für die Pilotphase. Das Programm folgt einem schrittweisen Kundenbindungsmodell mit Workshops zur Erkennung, Planung und Lösungsentwicklung.
  • Kosteneinsparungen: Es stehen finanzielle Anreize zum Ausgleich der Migrationskosten zur Verfügung. IBM bietet finanzielle Anreize in Form von IBM Cloud-Guthaben, die bis zu 50 % der Migrationskosten abdecken. [1] Für die Zulassung zum Programm müssen Kunden am IBM Enterprise Savings Plan teilnehmen.

Die Migration von Workloads und Anwendungen in die Cloud kann ein transformatives und kostspieliges Unterfangen sein. Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration mit IBM Power Virtual Server bietet Unternehmen jedoch eine wertvolle Möglichkeit für eine kostengünstige und effiziente Migration in die Cloud. Durch die Berücksichtigung finanzieller Belange und die Gewährung des Zugangs zu wichtigen Ressourcen und Fachwissen bieten wir Unterstützung, um einen nahtlosen und wirtschaftlichen Umstellungsprozess im Rahmen der gesamten Migration zu ermöglichen.

Warum in die Cloud migrieren?

Kunden sollten aus mehreren Gründen eine Migration ihrer Workloads in die Cloud in Betracht ziehen:

  • Modernisierung von Power-Workloads ohne Plattformwechsel: In erster Linie wird die Modernisierung der Energieinfrastruktur ermöglicht, ohne dass bestehende Fähigkeiten, Tools oder Plattformen aufgegeben werden müssen – damit gelingt ein nahtloser Wechsel.
  • Einsparungen bei der Infrastruktur: Die Migration in die Cloud kann dazu beitragen, die mit der Wartung und Aufrüstung der lokalen Infrastruktur verbundenen Investitionskosten zu senken. Herkömmliche Rechenzentren erfordern für die gesamte Verwaltung beträchtliche Investitionen in Equipment, Kühlsysteme, Stromversorgung und Personal. Im Gegensatz dazu funktioniert die IBM Cloud mit einem Pay-as-you-go-Modell, sodass Unternehmen nur für die Ressourcen zahlen, die sie auch nutzen. Dank dieser Kosteneffizienz können Unternehmen ihr IT-Budget für innovations- und wachstumsorientierte Initiativen verwenden.
  • Größere Flexibilität: Ein weiterer Nutzen der Migration von Workloads in die Cloud ist die Fähigkeit der Cloud, je nach dynamischen Geschäftsanforderungen zu skalieren. Die herkömmliche lokale Infrastruktur stößt bei der Bewältigung von Nachfrageschwankungen oder plötzlichen Anstiegen des Benutzeraufkommens häufig an ihre Grenzen. Mit der Cloud können Unternehmen jedoch ihre Ressourcen je nach Echtzeitanforderungen nach oben oder unten skalieren.
  • Verbesserte Geschäftsergebnisse: Die Modernisierung der Infrastruktur kann zu konkreten Geschäftsergebnissen führen. Die Verlagerung von Betriebsabläufen in die Cloud kann durch ihre inhärente Flexibilität zu mehr Agilität beitragen, da Teams auf diese Weise schnell neue Umgebungen schaffen, Ideen testen und Innovationen in einem Tempo, das mit Altlasten allein nicht erreichbar ist, vorantreiben können.
  • Produktivität und Beschleunigung der Belegschaft: Migration fördert die Produktivität und Beschleunigung der Belegschaft, indem sie die Arbeitskraft in der Infrastrukturverwaltung neu verteilt und Entwicklungszyklen beschleunigt.

Profitieren Sie von den Vorteilen

Das Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration mit IBM Power Virtual Server ermöglicht Unternehmen die Migration ihrer Workloads in die Cloud. Mit dem Fachwissen, den Anreizen und den Methoden von IBM können Unternehmen ihre lokalen Power-Umgebungen auf IBM Power Virtual Server umstellen. Das Programm bietet umfassende Planung und strategische Unterstützung für eine erfolgreiche Migration. Anreize zur Beschleunigung der Migration können finanzielle Bedenken ausräumen und so einen nahtlosen und kosteneffektiven Wechsel gewährleisten.

IBM Power Virtual Server bietet außergewöhnliche Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheitsfunktionen. Damit lässt sich der Migrationsprozess mit speziell entwickelten Tools und Services vereinfachen.. Nutzen Sie das Potenzial der Cloud mit IBM Power Virtual Server und dem Programm zur Beschleunigung der Cloud-Migration.

Verweise

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

 

Autor

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

Fußnoten

[1] Kunden des IBM Enterprise Savings Plan können ihre Cloud-Migrationskosten senken, indem sie ein Aktionsguthaben beantragen, das für IBM Cloud-Services verwendet werden kann. Das Aktionsguthaben wird innerhalb der ersten sechs Monate des Migrationsprozesses gewährt und anhand eines gestaffelten Modells auf Basis der jährlichen Migrationskosten berechnet. 50 % der Migrationskosten für Tier 1 (jährliche Kosten von mehr als 500.000 USD), 35 % der Migrationskosten für Tier 2 (jährliche Kosten zwischen 250.000 und 500.000 USD) oder 25 % der Migrationskosten für Tier 3 (jährliche Kosten zwischen 150.000 und 250.000 USD).