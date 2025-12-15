KI-native Datenintelligenz: Wie der Data Intelligence Agent vertrauenswürdige Daten für alle zugänglich macht

Die Zukunft der Datenverwaltung verlagert sich von toolgesteuerten Workflows hin zu intelligenter Automatisierung. Moderne Datenplattformen sind zwar leistungsstark, aber den meisten Mitarbeitern – Geschäftsanalysten, Produktteams und Entscheidungsträgern an vorderster Front – fehlt die Zeit oder das Fachwissen, um sich in ihnen zurechtzufinden. Sie wenden sich stattdessen an Experten, die manuell Assets lokalisieren, den Kontext validieren und die Abstammung verstehen und bewerten.

Dieses Modell ist jedoch nicht skalierbar und bremst die Unternehmen aus. Jüngsten Erkenntnissen zufolge glauben 57 % der Führungskräfte in den USA und im Vereinigten Königreich, dass die Lücke in der Datenkompetenz ihres Unternehmens die Entscheidungsfindung direkt behindert. Wenn Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, Daten zu finden und ihnen zu vertrauen, geraten KI-Initiativen ins Stocken, die Verwaltung wird reaktiv und die Produktivität kommt zum Erliegen.

Um voranzukommen, benötigen Unternehmen einen neuen Ansatz – einen, der Intelligenz direkt zu den Nutzern bringt, statt von ihnen zu verlangen, ein weiteres komplexes Tool zu beherrschen.