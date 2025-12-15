KI-native Datenintelligenz: Wie der Data Intelligence Agent vertrauenswürdige Daten für alle zugänglich macht

Der Data Intelligence Agent ist Teil des Datenverwaltung-Portfolios von IBM, das Unternehmensdaten über Clouds hinweg vereint, steuert, bereichert und optimiert. Es setzt die Überzeugung von IBM um, dass vertrauenswürdige, KI-fähige Daten die Voraussetzung für zuverlässige und erklärbare KI sind.
Dieser KI-Begleiter ist nativ in watsonx.data intelligence integriert und vereinfacht die Art und Weise, wie Menschen Daten entdecken, verstehen und verwalten. Anstatt sich durch mehrere Tools zu navigieren oder Datenverantwortliche zu suchen, stellen Nutzer ihre Fragen einfach in natürlicher Sprache. Der Agent interpretiert die Absicht, ruft relevante Assets ab und liefert entscheidende Kontextinformationen – Definitionen, Abstammung, Qualität und Governance –, damit jeder Benutzer fundierte Entscheidungen treffen kann.
Für Datennutzer bedeutet dies Self-Service-Zugriff ohne Vertrauen zu beeinträchtigen. Für Governance- und Engineering-Teams bedeutet dies weniger wiederkehrende Anfragen und eine stärkere Konzentration auf höherwertige Aufgaben. Und für Administratoren bietet es die vollständige Kontrolle, da Unternehmen das zugrunde liegende LLM auswählen können und so sicherstellen, dass die KI nach ihren Vorstellungen konfiguriert und gesteuert wird.