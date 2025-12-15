Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

KI-native Datenintelligenz: Wie der Data Intelligence Agent vertrauenswürdige Daten für alle zugänglich macht

Unser Portfolio vereint 5 zentrale Bereiche: Datenverwaltung, KI-Produktivität, Sicherheit und Governance, Integration und Resilienz sowie das Management hybrider Infrastrukturen.

Veröffentlicht 15. Dezember 2025
Zwei Kollegen arbeiten im Büro mit Laptops
By Ray Beharry

IBM Software ist darauf ausgelegt, Anwendungen, Agenten und Daten über jede Cloud hinweg zu verbinden. Unser Portfolio vereint 5 zentrale Bereiche: Datenverwaltung, KI-Produktivität, Sicherheit und Governance, Integration und Resilienz sowie das Management hybrider Infrastrukturen.

Diese Grundlage ist wichtig, denn Automatisierung funktioniert nur, wenn Daten, Metadaten und Governance in der gesamten Umgebung miteinander verbunden sind. IBM Software ist so ausgelegt, dass Ihre Systeme zusammenarbeiten – und nicht nur nebeneinander.

Die Zukunft der Datenverwaltung

Die Zukunft der Datenverwaltung verlagert sich von toolgesteuerten Workflows hin zu intelligenter Automatisierung. Moderne Datenplattformen sind zwar leistungsstark, aber den meisten Mitarbeitern – Geschäftsanalysten, Produktteams und Entscheidungsträgern an vorderster Front – fehlt die Zeit oder das Fachwissen, um sich in ihnen zurechtzufinden. Sie wenden sich stattdessen an Experten, die manuell Assets lokalisieren, den Kontext validieren und die Abstammung verstehen und bewerten.

Dieses Modell ist jedoch nicht skalierbar und bremst die Unternehmen aus. Jüngsten Erkenntnissen zufolge glauben 57 % der Führungskräfte in den USA und im Vereinigten Königreich, dass die Lücke in der Datenkompetenz ihres Unternehmens die Entscheidungsfindung direkt behindert. Wenn Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, Daten zu finden und ihnen zu vertrauen, geraten KI-Initiativen ins Stocken, die Verwaltung wird reaktiv und die Produktivität kommt zum Erliegen.

Um voranzukommen, benötigen Unternehmen einen neuen Ansatz – einen, der Intelligenz direkt zu den Nutzern bringt, statt von ihnen zu verlangen, ein weiteres komplexes Tool zu beherrschen.

Von der Datenverwaltung zur Datenintelligenz

Der Data Intelligence Agent ist Teil des Datenverwaltung-Portfolios von IBM, das Unternehmensdaten über Clouds hinweg vereint, steuert, bereichert und optimiert. Es setzt die Überzeugung von IBM um, dass vertrauenswürdige, KI-fähige Daten die Voraussetzung für zuverlässige und erklärbare KI sind.

Dieser KI-Begleiter ist nativ in watsonx.data intelligence integriert und vereinfacht die Art und Weise, wie Menschen Daten entdecken, verstehen und verwalten. Anstatt sich durch mehrere Tools zu navigieren oder Datenverantwortliche zu suchen, stellen Nutzer ihre Fragen einfach in natürlicher Sprache. Der Agent interpretiert die Absicht, ruft relevante Assets ab und liefert entscheidende Kontextinformationen – Definitionen, Abstammung, Qualität und Governance –, damit jeder Benutzer fundierte Entscheidungen treffen kann.

Für Datennutzer bedeutet dies Self-Service-Zugriff ohne Vertrauen zu beeinträchtigen. Für Governance- und Engineering-Teams bedeutet dies weniger wiederkehrende Anfragen und eine stärkere Konzentration auf höherwertige Aufgaben. Und für Administratoren bietet es die vollständige Kontrolle, da Unternehmen das zugrunde liegende LLM auswählen können und so sicherstellen, dass die KI nach ihren Vorstellungen konfiguriert und gesteuert wird.

Entwickelt für hybride, offene und verantwortungsbewusste Unternehmen

Im Gegensatz zu Lösungen, die an einen einzelnen Cloud- oder Modellanbieter gebunden sind, basiert der Data Intelligence Agent auf der hybriden, offenen und verantwortungsvollen Architektur von IBM Software. Es arbeitet über Ihre Multi-Cloud-Umgebung hinweg, integriert sich in bestehende Tools und wendet die Governance automatisch an, sodass jede gelieferte Erkenntnis vertrauenswürdig, erklärbar und auf die unternehmensweiten Kontrollen abgestimmt ist.

  • Hybrid: Funktioniert in jeder Cloud oder Umgebung und erreicht Daten dort, wo sie liegen.
  • Offen: Lässt sich mit jeder Datenquelle, jedem Modell und jeder Anwendung integrieren – ohne Lock-in.
  • Verantwortungsvoll: Governance, Abstammung und Richtliniendurchsetzung sind integriert und nicht nachträglich ergänzt.

Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Automatisierung von IBM die Einhaltung von Vorschriften und das Vertrauen stärkt, anstatt sie zu umgehen – was IBM im Vergleich zu Hyperscalern oder Insellösungen einzigartig für Unternehmen rüstet.

Reibung reduzieren, Kontext erhöhen

Die heutige Datenlandschaft ist fragmentiert. Selbst in gut konzipierten Architekturen wechseln Mitarbeiter zwischen Katalogen, Dashboards und Workflow-Systemen. Jeder Wechsel erhöht die Reibung und das Risiko. Der Data Intelligence Agent hebt diese Fragmentierung auf.

Über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche können Benutzer:

  • Daten-Assets und -Produkte in natürlicher Sprache suchen
  • Glossarbegriffe und fachliche Definitionen erkunden
  • Die Abstammung unmittelbar nachvollziehen
  • Governance-Berichte abrufen
  • Hochwertige Erkenntnisse generieren
  • Dokumentationsfragen stellen, ohne den Workflow zu verlassen
  • Zentrale Governance-Aufgaben wie die Erstellung von Regeln oder Nutzungsberichten auslösen oder automatisieren

Das ist nicht nur Komfort, sondern Transformation. Durch den unmittelbaren Zugriff auf vertrauenswürdige Daten können Unternehmen die Nutzung steigern, Risiken reduzieren und Erkenntnisse schneller gewinnen.

Automatisierung an Unternehmenszielen ausrichten

Die Wirkung des Agenten steht im Einklang mit den vier Ergebnissen, die IBM Software über seine Plattform hinweg liefert:

  • Innovation: Schnellere, KI-fähige Erkenntnisse durch vereinheitlichte, vertrauenswürdige Daten
  • Resilienz: Stärkere Governance und reduziertes Compliance-Risiko
  • Kosteneffizienz: Weniger Tools, reduzierte Redundanz und vereinfachte Abläufe
  • Skalierbarkeit: Unternehmensweite Einführung mit Kontrolle und Vertrauen

Durch die Reduzierung manueller Aufwände und die Zusammenführung des Datenkontexts über Umgebungen hinweg steigert der Agent sowohl die Produktivität als auch den strategischen Mehrwert.

Die Intelligenzebene für das Unternehmen

Da KI zunehmend in den operativen Alltag eingebettet wird, entwickeln sich Agenten zur Intelligenzschicht, die Menschen, Daten und Entscheidungen verbindet. Der Data Intelligence Agent befindet sich auf der hybriden Intelligence-Plattform von IBM und verknüpft Metadaten, Governance und Automatisierung über Clouds hinweg. Es wird zum universellen Eingangstor für Unternehmensdaten – unabhängig davon, wo diese Daten liegen.

Mit jeder Interaktion lernt er dazu, verfeinert Ergebnisse und stärkt das Vertrauen, sodass Datennutzer weniger Zeit mit Suchen verbringen und mehr Zeit für Wertschöpfung haben.

Der Weg nach vorn

KI ist nur so wirksam wie die Datenbasis, auf der sie aufsetzt. Der Data Intelligence Agent spiegelt das Engagement von IBM wider, vertrauenswürdige, transparente und erklärbare KI von Grund auf zu entwickeln.

Erfahren Sie, wie watsonx.data intelligence und der Data Intelligence Agent Ihrem Unternehmen helfen können, Menschen, Daten und Governance miteinander zu verbinden, um die Einführung verantwortungsvoller KI zu beschleunigen.

Testen Sie den Data Intelligence Agent noch heute in einer kostenlosen Testversion von watsonx.data intelligence

Ray Beharry

Senior Product Marketing Manager - Data Intelligence

IBM