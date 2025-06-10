18 IBM Softwareprodukte gewinnen TrustRadius 2025 Top Rated Awards

11. Juni 2025
Das Engagement von IBM, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ist nach wie vor die treibende Kraft hinter dem Erfolg des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Branchenauszeichnungen wie diese. Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass 18 Softwareprodukte von IBM in verschiedenen Kategorien die TrustRadius 2025 Top Rated Awards erhalten haben.
TrustRadius ist eine Plattform für Käuferwissen für Unternehmenstechnologie. Umfassende Produktinformationen, detaillierte Kundenerkenntnisse und Gespräche mit Kollegen ermöglichen es Käufern, fundierte Entscheidungen zu treffen.
„Eine Top-Rated-Auszeichnung zu erhalten, dass der Anbieter mit einer hervorragenden Kundenzufriedenheit und einer bewährten Zuverlässigkeit überzeugt. Sie basiert ausschließlich auf Bewertungen und der Kundenstimmung“, sagte Becky Susko, Marketing Program Manager für die Awards bei TrustRadius.
Die Top Rated Awards stellen eine branchenweite Anerkennung für B2B-Technologieprodukte dar und werden nur an Produkte vergeben, die folgendes Voraussetzungen erfüllen:
Positives Feedback von Kunden und Auszeichnungen wie diese sind ein Beweis dafür, dass IBM Lösungen liefert, die einige der drängendsten Probleme der Welt lösen – Lösungen für Kunden weltweit, um die Anforderungen von morgen und heute zu erfüllen.
