18 IBM Softwareprodukte gewinnen TrustRadius 2025 Top Rated Awards

11. Juni 2025

Autor

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

Das Engagement von IBM, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ist nach wie vor die treibende Kraft hinter dem Erfolg des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Branchenauszeichnungen wie diese. Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass 18 Softwareprodukte von IBM in verschiedenen Kategorien die TrustRadius 2025 Top Rated Awards erhalten haben.

Dies ist eine branchenweite Anerkennung für B2B-Technologieprodukte

TrustRadius ist eine Plattform für Käuferwissen für Unternehmenstechnologie. Umfassende Produktinformationen, detaillierte Kundenerkenntnisse und Gespräche mit Kollegen ermöglichen es Käufern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

„Eine Top-Rated-Auszeichnung zu erhalten, dass der Anbieter mit einer hervorragenden Kundenzufriedenheit und einer bewährten Zuverlässigkeit überzeugt. Sie basiert ausschließlich auf Bewertungen und der Kundenstimmung“, sagte Becky Susko, Marketing Program Manager für die Awards bei TrustRadius.

Die Top Rated Awards stellen eine branchenweite Anerkennung für B2B-Technologieprodukte dar und werden nur an Produkte vergeben, die folgendes Voraussetzungen erfüllen:

  • In den letzten 12 Monaten mehr als 10 neue Bewertungen erhalten
  • Mit den Bewertungen einen trScore von 7,5 oder höher erzielt
  • 0,5 % des Traffic-Volumens der Kategorie generiert

18 IBM-Gewinner in verschiedenen Kategorien

  1. IBM API Connect: API Management
  2. IBM Apptio: Technology Business Management
  3. IBM Aspera on Cloud: Cloud-Migration, Managed File Transfer (MFT)
  4. IBM Blueworks Live: Business Process Management (BPM), Enterprise Architecture Management
  5. IBM Cloudability: Cloud-Migration, SaaS-Management, Cloud-Kostenmanagement
  6. IBM Cognos Analytics: Full-Stack Business-Intelligence, Datenaufbereitung, Datenerkennung und -visualisierung, Business Intelligence 
  7. IBM Db2: Relationale Datenbanken, Database-as-a-Service (DBaaS), Data Warehouse, Cloud Data Warehouse
  8. IBM Guardium: Datenbanksicherheit, Sicherheitsanalyse
  9. IBM Instana: Application Performance Management (APM), IT-Infrastrukturüberwachung, Observability, Kubernetes-Überwachung
  10. IBM MaaS360: Mobile Device Management (MDM), Unified Endpoint Management (UEM)
  11. IBM Maximo Application Suite: Enterprise Asset Management, IT Service Management (ITSM), Computerized Maintenance Management Systems (CMMS)
  12. IBM Planning Analytics: Workforce Analytics, Corporate Performance Management, Budgeting und Forecasting, Finanzplanung und -analyse
  13. IBM SPSS Statistics: Vorausschauende Analyse, Statistische Analyse
  14. IBM Storage FlashSystems: Flash-Array-Speicher für Unternehmen
  15. IBM Targetprocess: Agile Entwicklung, Ziele und zentrale Ergebnisse (Objectives and Key Results, OKR), Produktmanagement
  16. IBM watsonx.ai Generative KI für Unternehmen, maschinelles Lernen, MLOps
  17. IBM watsonx.data: Data Lakehouse
  18. IBM watsonx Orchestrate: Intelligenter virtueller Assistent, KI Chatbot

Die Bedürfnisse von morgen und heute erfüllen

Positives Feedback von Kunden und Auszeichnungen wie diese sind ein Beweis dafür, dass IBM Lösungen liefert, die einige der drängendsten Probleme der Welt lösen – Lösungen für Kunden weltweit, um die Anforderungen von morgen und heute zu erfüllen.

Verwenden Sie unsere Produkte?

