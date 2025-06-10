18 IBM Softwareprodukte gewinnen TrustRadius 2025 Top Rated Awards

TrustRadius ist eine Plattform für Käuferwissen für Unternehmenstechnologie. Umfassende Produktinformationen, detaillierte Kundenerkenntnisse und Gespräche mit Kollegen ermöglichen es Käufern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

„Eine Top-Rated-Auszeichnung zu erhalten, dass der Anbieter mit einer hervorragenden Kundenzufriedenheit und einer bewährten Zuverlässigkeit überzeugt. Sie basiert ausschließlich auf Bewertungen und der Kundenstimmung“, sagte Becky Susko, Marketing Program Manager für die Awards bei TrustRadius.

Die Top Rated Awards stellen eine branchenweite Anerkennung für B2B-Technologieprodukte dar und werden nur an Produkte vergeben, die folgendes Voraussetzungen erfüllen: