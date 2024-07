Ihre Kollegen und Konkurrenten wissen, dass ESG-Maßnahmen gut fürs Geschäft sind. Dies wird durch eine Fülle von Daten und Forschungsergebnissen belegt. Das IBM Institute for Business Value befragte im Rahmen des 2023 erschienen Berichts „Das Rätsel der ESG-Daten“ 2.500 Führungskräfte aus 22 Branchen. Dem Bericht zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen ihre Rentabilitätsziele übertreffen, bei Unternehmen, die bei der Nutzung von ESG-Daten und -Funktionalitäten führend sind, um 43 % höher. 52 % geben an, dass ESG-Maßnahmen einen großen Einfluss auf die Rentabilität haben.­­1



Betrachtet man ESG-Daten als Mittel zur Steigerung des Geschäftswerts, gewinnt man Erkenntnisse, die Chancen eröffnen und die Leistung steigern. Allerdings haben bisher nur wenige Unternehmen dieses Niveau erreicht. Viele Unternehmen konzentrieren sich nur auf die Erfüllung unmittelbarer Konformitätsanforderungen anstatt ESG-Daten strategisch zur Identifizierung von Möglichkeiten für Innovationen und Rationalisierung zu nutzen. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, müssen Führungskräfte die Transparenz­ von ESG-Daten aus einer neuen Perspektive betrachten.