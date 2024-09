Bei IBM leisten Frauen schon fast so lange Beiträge zur Weiterentwicklung der Informationstechnologie, wie es das Unternehmen gibt. Während viele Unternehmen ihre Programme für positive Diskriminierung stolz auf die 1970er Jahre datieren, schafft IBM bereits seit den 1930er Jahren sinnvolle Aufgaben für weibliche Mitarbeitende. Suchen Sie nach inspirierenden Geschichten über Frauen bei IBM oder nach Ressourcen für Lernen und Entwicklung? Möchten Sie in Ihrem Unternehmen und in Ihren Communitys etwas bewirken? Hier fängt alles an!