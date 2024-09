Aktiv sein

Ein Be Equal-Verbündeter ist jede Person, die sich durch ihr engagiertes, bewusstes und positives, tägliches Engagement aktiv für die Förderung und Weiterentwicklung von Gleichberechtigung und Inklusion einsetzt.



Verbündete helfen Menschen, die anders sind als sie selbst, dabei, voranzukommen.



Verbündete verkörpern, was Be Equal bedeutet. Ein Bündnis erfordert Handeln und Verlässlichkeit. Als Verbündeter zeigen wir unseren inklusiven Einfluss und erzielen Wirkung.