Die Cybersicherheit steht vor einer neuen Ära. Während Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, sehen sich Sicherheitsverantwortliche mit einer zunehmend komplexen Landschaft aus sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen, immer kürzeren Reaktionsfristen und wachsenden Risiken in Bezug auf Identitäten, Anwendungen und Daten konfrontiert.
Der Cost of a Data Breach Report 2026 untersucht, wie dieser Wandel die wirtschaftlichen Aspekte der Reaktion auf Datenschutzverletzungen verändert. Auf der Grundlage einer weltweiten Studie des Ponemon Institute, die von IBM gesponsert, ausgewertet und veröffentlicht wurde, liefert der Bericht Einblicke in die zunehmenden Auswirkungen KI-gestützter Angriffe, die zunehmende Ausnutzung der Rechengeschwindigkeit von Maschinen sowie den dringenden Bedarf an einer strengeren Governance, besseren Sicherheitskontrollen und KI-spezifischen Schutzmaßnahmen.
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