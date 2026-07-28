Die Cybersicherheit steht vor einer neuen Ära. Während Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, sehen sich Sicherheitsverantwortliche mit einer zunehmend komplexen Landschaft aus sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen, immer kürzeren Reaktionsfristen und wachsenden Risiken in Bezug auf Identitäten, Anwendungen und Daten konfrontiert.

Der Cost of a Data Breach Report 2026 untersucht, wie dieser Wandel die wirtschaftlichen Aspekte der Reaktion auf Datenschutzverletzungen verändert. Auf der Grundlage einer weltweiten Studie des Ponemon Institute, die von IBM gesponsert, ausgewertet und veröffentlicht wurde, liefert der Bericht Einblicke in die zunehmenden Auswirkungen KI-gestützter Angriffe, die zunehmende Ausnutzung der Rechengeschwindigkeit von Maschinen sowie den dringenden Bedarf an einer strengeren Governance, besseren Sicherheitskontrollen und KI-spezifischen Schutzmaßnahmen.

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Neue Trends, die die Cybersicherheitslandschaft neu definieren

Wie Frontier AI und generative KI die Geschwindigkeit und Raffinesse von Angreifern beschleunigen

Ansätze zur Sicherung von Identitäten (einschließlich NHIs), Anwendungen und Daten

Überlegungen zur KI-Governance und zum Risikomanagement

Strategien zur Verbesserung der SOC-Bereitschaft und der operativen Resilienz

Empfehlungen zur Verteidigung gegen sich schnell entwickelnde, KI-gestützte Bedrohungen

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