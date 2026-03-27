Eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre unternehmerischen Herausforderungen mit höchstem ROI

Erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen, indem Sie gemeinsam mit Experten von IBM die neuesten Technologien und Innovationsansätze erkunden. Ganz gleich, ob Sie sich für KI, Automatisierung, Datenmodernisierung, Quantencomputing oder eine durchgängige digitale Transformation interessieren – dieser Workshop ist ganz auf Ihre geschäftlichen Prioritäten zugeschnitten.

Unsere Experten führen Sie anhand von Praxisbeispielen, Design-Thinking-Aktivitäten und Rapid-Prototyping-Übungen durch den Prozess, damit Sie wirkungsvolle Lösungen identifizieren, entwickeln und validieren können – und das alles innerhalb weniger Stunden.

Wir empfehlen Ihnen, eine multidisziplinäre Gruppe zu bilden (von Führungskräften und Produktverantwortlichen bis hin zu Datenexperten, Ingenieuren und Designern), um gemeinsam mit den Spezialisten von IBM umsetzbare nächste Schritte zu definieren.

Was Sie erwartet:

Experience Zone : Erkunden Sie interaktive Demos und Technologien, die Ihnen neue Perspektiven eröffnen.

: Erkunden Sie interaktive Demos und Technologien, die Ihnen neue Perspektiven eröffnen. Experten-Einblicke : Erfahren Sie, wie IBM zu den neuesten Trends in Ihrer Branche und zur Zukunft der Unternehmensinnovation steht.

: Erfahren Sie, wie IBM zu den neuesten Trends in Ihrer Branche und zur Zukunft der Unternehmensinnovation steht. Co-Kreation-Workshop : Ermitteln und priorisieren Sie gemeinsam Anwendungsfälle, die auf die Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt sind.

: Ermitteln und priorisieren Sie gemeinsam Anwendungsfälle, die auf die Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Praktische Experimente: Entwickeln Sie Prototypen und testen Sie Ideen unter Anleitung des IBM Client Engineering.

Entwickeln Sie Prototypen und testen Sie Ideen unter Anleitung des IBM Client Engineering. Roadmap-Definition: Skizzieren Sie einen klaren Weg zur Skalierung und verlassen Sie den Workshop mit validierten Anwendungsfällen für eine konkrete Umsetzung.

Dieser kostenlose Präsenz-Workshop wird an jedem unserer 17 Standorte weltweit angeboten. Melden Sie sich auf der rechten Seite an. Anschließend wird sich ein Vertreter von IBM bei Ihnen melden, um Ihre Ziele zu erörtern und Sie auf Ihrem Weg zur Transformation zu unterstützen.