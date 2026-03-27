Erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen, indem Sie gemeinsam mit Experten von IBM die neuesten Technologien und Innovationsansätze erkunden. Ganz gleich, ob Sie sich für KI, Automatisierung, Datenmodernisierung, Quantencomputing oder eine durchgängige digitale Transformation interessieren – dieser Workshop ist ganz auf Ihre geschäftlichen Prioritäten zugeschnitten.
Unsere Experten führen Sie anhand von Praxisbeispielen, Design-Thinking-Aktivitäten und Rapid-Prototyping-Übungen durch den Prozess, damit Sie wirkungsvolle Lösungen identifizieren, entwickeln und validieren können – und das alles innerhalb weniger Stunden.
Wir empfehlen Ihnen, eine multidisziplinäre Gruppe zu bilden (von Führungskräften und Produktverantwortlichen bis hin zu Datenexperten, Ingenieuren und Designern), um gemeinsam mit den Spezialisten von IBM umsetzbare nächste Schritte zu definieren.
Was Sie erwartet:
Dieser kostenlose Präsenz-Workshop wird an jedem unserer 17 Standorte weltweit angeboten. Melden Sie sich auf der rechten Seite an. Anschließend wird sich ein Vertreter von IBM bei Ihnen melden, um Ihre Ziele zu erörtern und Sie auf Ihrem Weg zur Transformation zu unterstützen.